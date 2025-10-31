Bani în plus în Italia pentru badante, menajere și bone. Cum și când vor fi acordați aceștia

Salariile angajaților casnici vor crește cu cel puțin 100 de euro brut, iar drepturile lor sociale vor fi extinse, conform noului contract colectiv de muncă, semnat pe 28 octombrie 2025, după mai bine de doi ani de negocieri.

Acordul a fost încheiat între sindicatele de ramură Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs și Fddercolf și organizațiile angajatorilor Fidaldo și Domina, și se aplică unui sector în care activează circa 817.000 de persoane, informează La Repubblica.

Pe partea economică, acest nou contract prevede o majorare a salariilor minime de 100 de euro brut pentru nivelul de încadrare BS, nivel care corespunde mai ales îngrijitoarelor de persoane autonome și bonelor. Creșterea nu va fi acordată dintr-o data, ci în mai multe tranșe, pe durata a trei ani:

40 de euro începând cu 1 ianuarie 2026;

30 de euro începând cu 1 ianuarie 2027;

15 euro începând cu 1 ianuarie 2028;

înc ă 15 euro începând cu 1 septembrie 2028.

Pentru celelalte niveluri de încadrare din sectorul muncii domestice, majorarea se va recalcula proporțional, respectând aceleași termene. Suma exactă va fi adaptată (proporțional) în funcție de nivelul de încadrare din grila salarială.

La aceste sume se mai adaugă alți 135,75 euro rezultați din recuperarea costului vieții, calculat pe baza indicelui Institutului Național de Statistică (Istat) pentru perioada 2021-2025, potrivit prevederilor contractului colectiv.

Acest lucru înseamnă că salariile cresc de la 1 ianuarie 2026 atât prin noile tranșe stabilite acum, cât și prin ajustarea pentru inflație deja convenită. Pe lângă aceste creșteri, salariile vor continua să fie actualizate în fiecare an, în funcție de inflație, prin mecanismul obișnuit de indexare Istat.

De asemenea, contractul introduce și o plată suplimentară pentru îngrijitoarele care au investit în formare profesională certificată.

Pentru lucrătoarele care locuiesc la domiciliul persoanei asistate și au certificarea profesională conform standardului UNI 11766:2019, este prevăzut un plus salarial de 30 de euro pe lună. Prevderea recompensează calificarea formală în îngrijirea la domiciliu.

Totodată, pe partea socială și juridică, sunt introduse schimbări importante în privința protecției maternității și paternității.

Lucrătoarea are dreptul deci să prelungească perioada de absență după naștere cu încă patru luni consecutive de „maternitate facultativă”, imediat după concediul obligatoriu. Aceste patru luni nu sunt plătite, însă dreptul de absență este recunoscut contractual.

Mai apare și „dreptul de paternitate alternativ”: tatăl sau lucrătorul care are rol parental primește aceleași drepturi și același mod de folosire a perioadei de protecție, chiar și interdicția de concediere, cu excepția cazurilor de concediere pentru abatere gravă.

Nu în ultimul rând, o altă schimbare esențială privește zilele libere plătite. Noul contract le permite lucrătorilor și lucrătoarelor din sectorul casnic să folosească aceste zile libere plătite și atunci când trebuie să asiste o rudă cu handicap grav.

La ora actuală, legea italiană care reglementează acest tip de permis pentru îngrijirea unei persoane cu dizabilitate gravă (Legea 104/1992) nu se aplică muncii casnice. Ca urmare, contractul colectiv intervine pentru a oferi această protecție în mod direct, acoperind un gol legal pentru acest sector.

