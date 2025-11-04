Bani în plus pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc la pensie

Mamele romance din Germania pot beneficia de un avantaj important la pensie pentru fiecare copil crescut. Statul german recunoaște deci creșterea copiilor drept muncă social valoroasă și oferă pentru aceasta puncte suplimentare la pensie, echivalente cu circa 245 de euro lunar pentru fiecare copil, aducând un sprijin financiar semnificativ la vârsta pensionării.

Legislația germană prevede conceptul de ”Kindererziehungszeit”, adică perioada de creștere a copilului, care este creditată la pensie. Astfel, pentru fiecare copil născut în Germania, mama poate să primească trei ani de Kindererziehungszeit, echivalând cu trei puncte de pensie.

La ora actuală, un punct de pensie valorează 40,80 euro, fapt care înseamnă că fiecare copil poate aduce mamei aproximativ 245 de euro în plus pe lună la pensia brută.

Punctele nu sunt însă acordate automat. Mamele trebuie să depună o cerere oficială la Deutsche Rentenversicherung (Casa de Pensii Germană).

De altfel, orice mamă care a crescut copii în Germania, chiar dacă dacă a lucrat sau nu în acea perioadă, are dreptul să depună cererea pentru a nu pierde beneficiul acordat prin Kindererziehungszeit.

Spre exemplu, o mamă cu doi copii născuți în Germania primește în total șase puncte de pensie, fapt care se traduce în aproximativ 245 de euro pe lună pentru fiecare copil, la valoarea actuală a punctului.

Specialiștii recomandă însă ca cererea să fie depusă cât mai curând, ca să se evite întârzierile și pierderea drepturilor. Mamele care lucrează part-time sau în regim Teilzeit pot, prin aplicarea corectă formulelor de calcul, să își îmbunătățească pensia în mod semnificativ.

Așadar, mamele românce stabilite în Germania pot să obțină un sprijin financiar consistent la pensie, iar procedura, deși simplă, necesită atenție la completarea documentației și depunerea cererii la termen.

Autorul recomandă:

Mai mulți bani de împrumutat, mai multe datorii de stat

Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare