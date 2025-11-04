Prima pagină » Actualitate » Bani în plus pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc la pensie

Bani în plus pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc la pensie

04 nov. 2025, 16:54, Actualitate
Bani în plus pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc la pensie
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Mamele romance din Germania pot beneficia de un avantaj important la pensie pentru fiecare copil crescut. Statul german recunoaște deci creșterea copiilor drept muncă social valoroasă și oferă pentru aceasta puncte suplimentare la pensie, echivalente cu circa 245 de euro lunar pentru fiecare copil, aducând un sprijin financiar semnificativ la vârsta pensionării.

Legislația germană prevede conceptul de ”Kindererziehungszeit”, adică perioada de creștere a copilului, care este creditată la pensie. Astfel, pentru fiecare copil născut în Germania, mama poate să primească trei ani de Kindererziehungszeit, echivalând cu trei puncte de pensie.

La ora actuală, un punct de pensie valorează 40,80 euro, fapt care înseamnă fiecare copil poate aduce mamei aproximativ 245 de euro în plus pe lună la pensia brută.

Punctele nu sunt însă acordate automat. Mamele trebuie să depună o cerere oficială la Deutsche Rentenversicherung (Casa de Pensii Germană).

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

De altfel, orice mamă care a crescut copii în Germania, chiar dacă dacă a lucrat sau nu în acea perioadă, are dreptul depună cererea pentru a nu pierde beneficiul acordat prin Kindererziehungszeit.

Spre exemplu, o mamă cu doi copii născuți în Germania primește în total șase puncte de pensie, fapt care se traduce în aproximativ 245 de euro pe lună pentru fiecare copil, la valoarea actuală a punctului.

Specialiștii recomandă însă ca cererea să fie depusă cât mai curând, ca să se evite întârzierile și pierderea drepturilor. Mamele care lucrează part-time sau în regim Teilzeit pot, prin aplicarea corectă formulelor de calcul, să își îmbunătățească pensia în mod semnificativ.

Așadar, mamele românce stabilite în Germania pot să obțină un sprijin financiar consistent la pensie, iar procedura, deși simplă, necesită atenție la completarea documentației și depunerea cererii la termen.

Autorul recomandă:

Mai mulți bani de împrumutat, mai multe datorii de stat

Ce GREȘELI fac cei mai mulți români, când vine vorba de economisire. Cum pui bani deoparte, fără un efort prea mare

Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier atunci când nu dormim suficient
VIDEO De ce vin sute de oameni, săptămânal, să-l susțină pe Călin Georgescu la Poliție. Gândul a stat de vorbă cu suporterii fostului candidat la președinție. „Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele”/”Venim pentru dreptate, pentru adevăr”/”N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor”/”Trebuie să luptăm cu sistemul”
16:56
De ce vin sute de oameni, săptămânal, să-l susțină pe Călin Georgescu la Poliție. Gândul a stat de vorbă cu suporterii fostului candidat la președinție. „Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele”/”Venim pentru dreptate, pentru adevăr”/”N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor”/”Trebuie să luptăm cu sistemul”
EXTERNE David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles
16:42
David Beckham este acum „Sir“. Fostul fotbalist britanic a primit titlul de cavaler din partea regelui Charles
VIDEO Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
16:33
Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
NEWS ALERT Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați
16:32
Coaliția a ajuns la un acord pe reforma administrației publice: 13.000 de bugetari vor fi concediați
STUDIU Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
16:29
Care sunt țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în acest studiu
TEHNOLOGIE Google face bilanțul celor 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare”. România, cel mai mare hub al Google de dezvoltare pentru dispozitivele tip smartwatch din Europa
16:23
Google face bilanțul celor 15 ani în România. „Avem în București un adevărat centru de inovare”. România, cel mai mare hub al Google de dezvoltare pentru dispozitivele tip smartwatch din Europa