Primăriile și consiliile județene „pompează” cu bani fotbalul profesionist din România. Peste jumătate dintre echipele din primele două ligi primesc bani publici. FC Voluntari a încasat aproape 20 de milioane de euro între 2018 și 2024, iar FC Argeș peste 10,8 milioane de euro în perioada 2020-2025. Dar nu toate cluburile sportive au avut o „soartă” favorabilă, căci au ajuns în insolvență. Iată lista cluburilor care au primit cele mai mari sume.

Finanțarea cluburilor de fotbal din bugetele locale a crescut în ultimii ani. În acest sens, primăriile au devenit surse importante de bani pentru unele echipe din țară. O analiză Economedia arată efectele acestei practici asupra cluburilor și competiției sportive. Autoritățile locale pot finanța activități sportive considerate de interes public. Banii sunt acordați în baza unor acte precum Legea sportului, Codul administrativ și legea privind finanțările nerambursabile din fonduri publice.

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Finanțări de milioane de euro în fotbalul românesc

Analiza arată că legislația nu delimitează clar sportul de masă de cel profesionist. Astfel, bani publici pot ajunge la cluburi care funcționează asemănător unor afaceri private. În plus, nu există limite unitare pentru finanțările acordate de autorități. Cel puțin 24 de echipe din primele două ligi au primit finanțări publice în 2024. Datele provin de la autoritățile locale și au fost comparate cu bilanțurile cluburilor. În unele cazuri, finanțările au ajuns la milioane de euro într-un singur an.

În perioada 2020-2025, mai multe cluburi au primit sume importante din fonduri publice. Printre cele analizate se numără:

FC Argeș: au ajuns aproximativ 10,85 milioane de euro;

Poli Iași: au ajuns aproximativ 9,85 milioane de euro;

Universitatea Cluj: au ajuns aproximativ 8,95 milioane de euro;

UTA Arad: au ajuns aproximativ 5,81 milioane de euro;

Oțelul Galați: au ajuns aproximativ 5,41 milioane de euro;

FC Botoșani: au ajuns aproximativ 583.000 de euro.

FC Voluntari a primit 13,1 milioane de euro din bani publici între 2020 și 2024. În perioada 2018-2024, suma a ajuns la aproape 20 de milioane de euro. În 2024, clubul a încasat 3,6 milioane de euro.

FC Argeș a primit peste 10,8 milioane de euro de la Primăria Pitești între 2020 și 2025, iar finanțarea a crescut aproape constant. În 2025, clubul a primit aproximativ 3,3 milioane de euro, după promovarea în SuperLiga și calificarea în play-off.

Universitatea Cluj a primit circa 8,9 milioane de euro din fonduri publice între 2020 și 2025. Primăria Cluj-Napoca a alocat 12,25 milioane de lei în 2024 și 12,35 milioane de lei în 2025. Universitatea Cluj spune că banii publici nu reprezintă principala sursă de venit. În 2025, finanțarea publică de 7,3 milioane de lei a însemnat 19,8% din veniturile clubului. Cea mai importantă sursă au fost sponsorizările și veniturile din publicitate.

Poli Iași a ajuns în insolvență

Poli Iași a primit aproximativ 9,8 milioane de euro de la Primăria Iași între 2020 și 2025. În 2025, finanțarea a ajuns la circa 3 milioane de euro. În același an, echipa a retrogradat în Liga 2, iar clubul a acumulat datorii de aproximativ 4 milioane de euro și a intrat în insolvență.

UTA Arad a primit aproximativ 5,8 milioane de euro din fonduri publice între 2020 și 2025. Oțelul Galați a beneficiat de circa 5,4 milioane de euro.

Pe de altă parte, FC Botoșani a primit sub 600.000 de euro din bugetul local între 2020 și 2023. În 2024 și 2025, clubul nu a mai primit finanțare publică. Echipa a rămas în primul eșalon bazându-se pe finanțarea privată.

Primăria Sibiu a cerut FC Hermannstadt să returneze banii

Analiza indică faptul că FC Hermannstadt este un exemplu al riscurilor finanțării din bani publici. În iulie 2026, Primăria Sibiu a cerut clubului să returneze 4,615 milioane de lei. Municipalitatea a invocat nerespectarea unor reguli privind finanțarea. Pentru 2026, clubul nu mai primește cele 7,7 milioane de lei prevăzute inițial, după condiționarea finanțării de participarea în Liga 1.

Bani externi pentru echipele din România

Nu toate finanțările publice provin din România. Potrivit analizei Economedia, Sepsi OSK și Csikszereda au primit bani și de la Guvernul Ungariei. În 2024, finanțările au fost de aproximativ 4,2 milioane de euro pentru Sepsi și 400.000 de euro pentru Csikszereda.

Problema nu ține doar de sumele acordate, ci și de diferențele dintre cluburi. Echipele finanțate masiv de autorități pot avea avantaje față de cele care se bazează pe bani privați. Finanțările publice pot acoperi salarii, echipamente și deplasări, dar, în același timp, dependența de bani publici poate deveni riscantă. O schimbare politică sau o reducere a finanțării poate provoca rapid probleme financiare.

Sursă foto: Envato – imagini care au rol ilustrativ / Colaj Gândul