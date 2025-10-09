Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit

În 2025, tot mai mulți români se confruntă cu popriri impuse de către ANAF sau de bănci pentru recuperarea datoriilor. Chiar și așa, legea prevede clar că anumite tipuri de venituri sunt protejate și nu pot să fie executate silit, indiferent de suma datorată.

Astfel, Codul de procedură civilă și Codul Fiscal stabilesc categoriile de venituri asupra cărora nu se poate pune poprire. În primul rând, sunt protejate ajutoarele sociale, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere copil, dar și pensile de urmaș pentru minori.

Mai mult, bursele școlare, ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități și veniturile din alocații pentru susținerea familiei sunt exceptate de la orice formă de executare silită.

De asemenea, o altă categorie important este cea a indemnizațiilor de maternitate, șomaj sau boală, care, conform legii, nu pot fi poprite decât în situații excepționale și numai în limitele stabilite de instanță.

Scopul acestor prevederi este de a garanta un nivel minim de trai persoanelor vulnerabile, indiferent de datoriile pe care le au față de stat sau creditori privați.

În ce privește salariile și pensile, ele se pot popri, dar parțial. Dacă o persoană are datorii la stat, se poate reține până la o treime din venituri, iar în cazul mai multor creditori, până la jumătate din sumă. Cu toate acesteam salariul minim pe economie beneficiază de o protecție specială. Dacă venitul net este la nivelul salariului minim, poprirea nu poate să depășească jumătate din această sumă, pentru a asigura mijloacele de subzistență.

Iar pensia minima garantată nu poate fi poprită deloc. Pentru pensiile mai mari, se aplică aceleași reguli ca la salarii. Mai mult, sumele aflate în conturi curente sau de economii, provenite din venituri protejate, nu pot să fie blocate de bănci.

Sumele de care ANAF nu se poate atinge în 2025

Lista actualizată include următoarele: alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale, indemnizațiile pentru handicap, bursele de studii, indemnizațiile de șomaj, concediu medical, creșterea copilului, precum și veniturile din donații caritabile.

De asemenea, ANAF nu poate să pună poprire pe sumele destinate despăgubirilor pentru accidente de muncă, pe diurne, pe tichetele de masă sau de vacanță. Prin urmare, chiar dacă datoriile către stat sau alte instituții pot să ducă la măsuri asiguratorii, legea asigură deci o protecție minima cetățenilor.

