Prima pagină » Actualitate » Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit

Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit

09 oct. 2025, 17:29, Actualitate
Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În 2025, tot mai mulți români se confruntă cu popriri impuse de către ANAF sau de bănci pentru recuperarea datoriilor. Chiar și așa, legea prevede clar că anumite tipuri de venituri sunt protejate și nu pot să fie executate silit, indiferent de suma datorată.

Astfel, Codul de procedură civilă și Codul Fiscal stabilesc categoriile de venituri asupra cărora nu se poate pune poprire. În primul rând, sunt protejate ajutoarele sociale, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere copil, dar și pensile de urmaș pentru minori.

Mai mult, bursele școlare, ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități și veniturile din alocații pentru susținerea familiei sunt exceptate de la orice formă de executare silită.

De asemenea, o altă categorie important este cea a indemnizațiilor de maternitate, șomaj sau boală, care, conform legii, nu pot fi poprite decât în situații excepționale și numai în limitele stabilite de instanță.

Scopul acestor prevederi este de a garanta un nivel minim de trai persoanelor vulnerabile, indiferent de datoriile pe care le au față de stat sau creditori privați.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În ce privește salariile și pensile, ele se pot popri, dar parțial. Dacă o persoană are datorii la stat, se poate reține până la o treime din venituri, iar în cazul mai multor creditori, până la jumătate din sumă. Cu toate acesteam salariul minim pe economie beneficiază de o protecție specială. Dacă venitul net este la nivelul salariului minim, poprirea nu poate să depășească jumătate din această sumă, pentru a asigura mijloacele de subzistență.

Iar pensia minima garantată nu poate fi poprită deloc. Pentru pensiile mai mari, se aplică aceleași reguli ca la salarii. Mai mult, sumele aflate în conturi curente sau de economii, provenite din venituri protejate, nu pot să fie blocate de bănci.

Sumele de care ANAF nu se poate atinge în 2025

Lista actualizată include următoarele: alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale, indemnizațiile pentru handicap, bursele de studii, indemnizațiile de șomaj, concediu medical, creșterea copilului, precum și veniturile din donații caritabile.

De asemenea, ANAF nu poate să pună poprire pe sumele destinate despăgubirilor pentru accidente de muncă, pe diurne, pe tichetele de masă sau de vacanță. Prin urmare, chiar dacă datoriile către stat sau alte instituții pot să ducă la măsuri asiguratorii, legea asigură deci o protecție minima cetățenilor.

Autorul recomandă:

ANAF a pus ochii pe casele de AMANET. Mii de locații vor fi verificate

Licitație ANAF pe 14 octombrie. Cum poți cumpăra un Maserati la preț de Dacia Logan

Citește și

VIDEO VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
17:04
VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
SPORT Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
17:04
Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
ACTUALITATE Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
16:59
Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
ACTUALITATE Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
16:56
Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
EXCLUSIV Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
16:54
Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
NEWS ALERT Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
16:46
Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Telescopul Webb tocmai a răsturnat tot ce au crezut cercetătorii despre viața în Univers
VIDEO Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
17:33
Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
EXTERNE Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
17:32
Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
EXTERNE Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
17:17
Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
AGRICULTURĂ Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
16:51
Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
16:43
Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
POLITICĂ Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu
16:38
Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu