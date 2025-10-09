Licitație ANAF pe 14 octombrie. Cum poți cumpăra un Maserati la preț de Dacia Logan

Un Maserati Levante din 2017 va fi scos la licitație de ANAF, la un preț greu de crezut. Prețul pornește de la 62.220 lei, fără TVA, mai exact, 12.250 de euro. Pentru un SUV premium cu motor V6 diesel de 2.987 cmc și 202 kW (271 CP), diferența față de cotațiile uzuale te face inevitabil curios.

Evenimentul are loc pe 14 octombrie, la ora 10:00, în sectorul 3 din București, pe strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10. Mașina a mai fost scoasă la licitație în iulie 2025 la 124.440 lei, fără TVA, dar fără adjudecare, motiv pentru care a și coborât prețul. Pentru cine vrea să participe trebuie să se pregătească din timp cu actele și garanția solicitată de Fisc.

Licitație ANAF, cu cât se vine un Maserati

Pentru a participa trebuie să depui cu cel puțin o zi înaintea licitației o ofertă, alături de dovada garanției de participare de 10% din prețul de pornire. Plata garanției se va face prin ordin de plată în contul Trezoreriei indicat în anunțul ANAF, cu mențiunea executării silite aferente dosarului.

La dosar, pentru persoane fizice, este nevoie de o copie de pe actul de identitate și, de regulă, o declarație că nu ești persoană interpusă. Pentru persoane juridice române, este nevoie de certificat constatator/înregistrare, împuternicire pentru reprezentant și copie de pe CI. În cazul firmelor străine, se adaugă documentele echivalente traduse în limba română. Verifică întotdeauna lista exactă din anunțul de vânzare, pentru că lipsa unui document poate invalida oferta.

Ce trebuie să faci în ziua licitației

În ziua de 14 octombrie, te prezinți la locația ANAF menționată și la ora stabilită, cu originalele actelor și chitanța garanției. Procedura este cu strigare, iar pasul de licitare se comunică înainte de începere. Dacă adjudeci, ai la dispoziție termenul din procesul-verbal pentru a achita integral contravaloarea, inclusiv TVA. Neplata în termen îți anulează adjudecarea și poți pierde garanția.

Recomandările autorului: