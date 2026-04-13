Barack Obama, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O victorie pentru democrație, nu doar în Europa"

Barack Obama, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O victorie pentru democrație, nu doar în Europa”

Barack Obama, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O victorie pentru democrație, nu doar în Europa”
Barack Obama, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria / Sursa foto: Profimedia

Barack Obama, ex-președinte al Statelor Unite, a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria. Printre cei mai înverșunați critici ai lui Viktor Orban, fostul lider de la Casa Albă a spus ce înseamnă, de fapt, victoria lui Peter Magyar.

Obama a reacționat și el la rezultatul alegerilor de la Budapesta, scrie Mediafax.

„O dovadă a rezilienței poporului maghiar”

Victoria Opoziției din Ungaria, la fel ca alegerile din Polonia, din 2023, este o victorie pentru democrație, crede fostul președinte american. El vorbește despre o victorie nu doar în Europa, ci în întreaga lume.

„Mai presus de toate, este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar. Și un memento pentru noi toți, să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”, a scris Obama pe social media.

Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate

  • 69,35% – 138 de mandate TISZA
  • 27,64% – 55 de mandate FIDESZ
  • 3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.

