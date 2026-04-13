Barack Obama, despre rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O victorie pentru democrație, nu doar în Europa”

Barack Obama, ex-președinte al Statelor Unite, a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria. Printre cei mai înverșunați critici ai lui Viktor Orban, fostul lider de la Casa Albă a spus ce înseamnă, de fapt, victoria lui Peter Magyar.

Obama a reacționat și el la rezultatul alegerilor de la Budapesta, scrie Mediafax.

„O dovadă a rezilienței poporului maghiar”

Victoria Opoziției din Ungaria, la fel ca alegerile din Polonia, din 2023, este o victorie pentru democrație, crede fostul președinte american. El vorbește despre o victorie nu doar în Europa, ci în întreaga lume.

„Mai presus de toate, este o dovadă a rezilienței și a determinării poporului maghiar. Și un memento pentru noi toți, să continuăm să luptăm pentru echitate, egalitate și statul de drept”, a scris Obama pe social media.

Rezultate parțiale alegeri Ungaria, la 98,42% din voturi numărate

69,35% – 138 de mandate TISZA

27,64% – 55 de mandate FIDESZ

3,02% – 6 mandate Mi Hazánk.

Politico: Cine a pierdut și cine a câștigat de pe urma alegerilor parlamentare din Ungaria. De la JD Vance și Putin, la Zelenski

Cum au votat maghiarii din Transilvania în alegerile legislative din Ungaria. „Îmi doresc stabilitate, fără corupție și o economie prosperă”

Cine este Peter Magyar, cel care a reușit să-l învingă pe Viktor Orban după 16 ani în fruntea Ungariei

Ursula von der Leyen, prima reacție după înfrângerea lui Orban: „Ungaria a ales Europa”