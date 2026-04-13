Viktor Orban pierde puterea la Budapesta după 16 ani de domnie, scrie Politico. Peter Magyar a câștigat alegerile legislative din Ungaria și are asigurată o majoritate calificată în Parlament.

Rezultatul scrutinului de la vecinii maghiari remodelează echilibrul de putere în Europa.

Ursula von der Leyen răsuflă ușurată

După numărarea aproape completă a voturilor, Magyar a obținut 138 de locuri în parlamentul de 199 de mandate. Este o majoritate calificată, care îi oferă puteri extinse pentru a reforma statul.

Fidesz, partidul lui Orban, a obținut doar 55 de locuri. De altfel, fostul premier și-a recunoscut înfrângerea: „Vom servi țara noastră din Opoziție”.

Acum, remarcă Politico, liderii europeni Ursula von der Leyen și Antonio Costa răsuflă ușurați: au scăpat de unul dintre cei mai dificili parteneri din istoria recentă a UE. Orban a blocat în repetate rânduri decizii critice ale Bruxellesului. De asemenea, a alimentat euroscepticismul, mai notează sursa citată.

„Ungaria a ales Europa. Uniunea devine mai puternică”, a reacționat von der Leyen.

Ce rol au jucat „influencerii”

Tinerii maghiari sunt un alt mare câștigător al acestor alegeri, mai scrie Politico. Sondajele arătau că două treimi dintre maghiarii sub 30 de ani voiau plecarea lui Orban. Concertele-protest din Budapesta au mobilizat sute de mii de tineri înaintea votului.

Jurnaliștii independenți au jucat și ei un rol important. Aceștia au dezvăluit legăturile dintre Budapesta și Kremlin. Au documentat modul în care serviciile secrete au acționat împotriva Opoziției. Orban controlase, până acum, 80% din mass-media maghiară.

Medicii câștigă și ei. Magyar a promis investiții publice suplimentare de 1 miliard de euro pe an în sănătate, notează Politico.

Zelenski exultă, dar Magyar nu e „fan” Ucraina

Zelenski l-a felicitat pe Magyar și s-a declarat gata de cooperare. Cel mai probabil, Ungaria va debloca împrumutul de 90 de miliarde de euro promis de UE pentru Ucraina.

Dar, în același timp, Peter Magyar se opune trimiterii de arme sau bani la Kiev. Se opune și accelerării aderării Ucrainei la UE. A promis un referendum pe această temă. Practic, în contextul sentimentului antiucrainean din Ungaria, această o mișcare ar bloca, practic, procesul.

Vicepreședintele american JD Vance l-a vizitat pe Orbán la Budapesta pe 7 aprilie. L-a lăudat și a acuzat UE de amestec în alegeri. Trump i-a acordat lui Orban cinci susțineri publice în ultimele șase luni. Toate au fost în zadar.

Și Vladimir Putin pierde un aliat valoros în inima UE. Mass-media maghiară a dezvăluit convorbiri între ministrul de Externe Peter Szijjarto și Seghei Lavrov, omologul său rus. Aceștia ar fi discutat despre deliberările interne ale UE privind sancțiunile contra Moscovei.

Extrema dreaptă europeană – inclusiv Le Pen și Meloni – pierde un aliat-cheie la masa negocierilor de la Bruxelles.

RECOMANDAREA AUTORULUI: