Noul Galaxy de la Samsung arată incredibil, dar costă mai mult decât un MacBook Pro. Ce spun experții, merită cumpărat?

29 ian. 2026, 20:36, Tehnologie
Dacă zvonurile sunt adevărate, suntem la doar o lună distanță de anunțul telefoanelor emblematice Samsung pentru acest an, seria Galaxy S26. Dar gigantul tehnologic a avut recent mult de lucru, dezvăluind Galaxy Z TriFold, un telefon pliabil cu nu una, ci două balamale pe un ecran flexibil care se deschide pentru a forma o tabletă de 10 inci, explică Henry Burrell, redactor expert în tehnologie, pentru Express.

Dar încă nu suntem siguri dacă va fi vreodată vândut în Marea Britanie. Dacă va fi vreodată, probabil va costa mult peste 2.000 de lire sterline, având în vedere că Galaxy Z Fold 7 se vinde cu amănuntul la 1.799 de lire sterline, crede Burrell.

Cel mai scump dispozitiv mobil din istorie

Un indiciu important că acesta ar fi într-adevăr cazul este prețul din SUA pentru Galaxy Z TriFold, care tocmai a fost anunțat. Telefonul pliabil de ultimă generație va fi pus în vânzare în SUA pe 30 ianuarie, cu un preț de vânzare cu amănuntul de 2.899 de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe dispozitive mobile de pe piață în prezent.

Acesta este exact același preț ca cel al celui mai recent MacBook Pro cu chipset M4 Pro cu procesor cu 14 nuclee, 48 GB RAM și suficientă putere pentru a edita filme sau piese muzicale întregi.

Prețurile din UK

Direct convertit, 2.899 de dolari – 2.100 de lire sterline, ceea ce îl face să pară (doar puțin) mai puțin astronomic, fie și numai pentru că există telefoane de vânzare în Marea Britanie care aproape au atins acel preț. De exemplu, cel mai scump iPhone 17 Pro Max costă 1.999 de lire sterline, dar acesta vă oferă 2 TB de stocare internă.

TriFold are o capacitate de stocare de 512 GB, dar nu uitați că primiți un ecran intern pliabil imens de 10 inci, despre care Samsung spune că este evaluat să reziste la 200.000 de plieri, echivalentul plierii de 100 de ori pe zi timp de cinci ani. Samsung promite șapte ani de actualizări de software, așa că sperăm că mecanismul nu va defecta dacă l-ați cumpărat ca o investiție mobilă pe termen lung.

La exterior există un ecran de dimensiuni normale de 6,5 inci, care poate fi utilizat atunci când este complet pliat. Există, de asemenea, camere triple similare cu cele pe care le veți găsi pe Z Fold 7.

Suntem pregătiți să dăm 2.100 de lire sterline pe un smartphone

Dar suntem chiar pregătiți să cheltuim 2.100 de lire sterline pe un smartphone? Dacă TriFold va ajunge în Marea Britanie, nu m-ar mira dacă ar fi mai mult de 2.500 de lire sterline, având în vedere că Z Fold 7 costă 1.999 de dolari în SUA și 1.799 de lire sterline aici, deci prețul TriFold nu ar fi o conversie directă.

2.500 de lire sterline este mai mult decât ai putea probabil să cumperi o mașină second-hand perfect acceptabilă și este mai mult decât costul a trei telefoane Samsung Galaxy S25 (2.397 de lire sterline). Pe de altă parte, milioane de britanici sunt probabil pe telefon mai mult pe zi decât își conduc mașina, așa că s-ar putea argumenta că telefonul tău ar trebui să fie cea mai scumpă achiziție pe care o faci într-un an dat.

Dar costul imens al telefoanelor pliabile este încă o barieră majoră în calea creșterii vânzărilor, ca să nu mai vorbim de fragilitatea inerentă a designului telefoanelor pliabile. Va trebui să așteptăm și să vedem dacă Galaxy Z TriFold va ajunge în Marea Britanie – și se spune că acest an este și anul în care Apple va lansa primul său iPhone pliabil. Dacă se întâmplă asta, așteptați-vă să vedeți mult mai multe mașini pliabile pe străzi, indiferent de preț, conchide Henry Burrell.

