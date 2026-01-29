Undă verde pentru dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului. Proiectul a fost votat în unanimitate

Consiliul General al Municipiului București a aprobat dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Proiectul a primit vot favorabil în unanimitate, însă aplicarea lui depinde de parcurgerea mai multor proceduri administrative și instituționale.

Proiectul a fost adoptat cu 51 de voturi „pentru”, unul dintre puținele proiecte care au primit sprijin unanim din partea consilierilor generali. Decizia reprezintă doar primul pas și urmează ca documentația să fie completată și avizată în etapele următoare.

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu de regenerare urbană în zona fostului cartier Uranus. Propunerea vizează eliminarea gardului care înconjoară Palatul Parlamentului, considerat de inițiatori o barieră urbană care îngreunează circulația pietonală.

Pe lângă dărâmarea gardului, proiectul include amenajarea unor promenade urbane, crearea de zone de agrement interconectate, îmbunătățirea circulației și dezvoltarea spațiilor verzi.

Pentru ca proiectul să devină realitate, este necesar un protocol între Primăria Capitalei, Guvernul României, Senat, Camera Deputaților, Patriarhia Română și Metrorex. Fără aceste acorduri, lucrările nu pot începe.

