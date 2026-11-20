Președintele Nicușor Dan a mers vineri seară, 20 noiembrie, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, pentru a urmări partida dintre România și Canada, din cadrul World Rugby Nations Cup. Alături de șeful statului s-a aflat și fiul său cel mic, dar și Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Președintele României și fiul său au fost surprinși în tribune, unde au urmărit confruntarea dintre naționala României și reprezentativa Canadei.

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Nu este prima dată în această lună când Nicușor Dan participă la un meci al naționalei de rugby. Pe 6 noiembrie, președintele a fost prezent, tot alături de fiul său, la partida dintre România și Tonga, pierdută de „Stejari” cu scorul de 38-43.

România și Canada joacă pentru „Cupa Cernavodă”

Partida dintre România și Canada, disputată vineri seară, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, este ultimul meci al „Stejarilor” din luna noiembrie, în cadrul World Rugy Nations Cup. Cele două reprezentative joacă și pentru „Cupa Cernavodă”, trofeu acordat în întâlnirile directe, cu excepția celor de la Cupa Mondială.

Decernat prima dată în 2024, trofeul a fost cucerit până acum, doar de România. Denumirea face referire la cooperarea româno-canadiană în domeniul energiei nucleare.

Ce este World Rugby Nations Cup 2026

World Rugby Nations Cup 2026 este o competiție internațională la care participă 12 echipe naționale, împărțite în două grupe. Turneul se desfășoară în două ferestre competiționale, în lunile iulie și noiembrie, iar câștigătoarele grupelor vor deveni primele campioane ale întrecerii.

În prima parte a competiției, disputată în luna iulie, România a obținut o victorie în fața statului Samoa, scor 38-37, a remizat cu Uruguay, 36-36, a pierdut în fața reprezentativei statului Chile, scor 31-48 și în fața reprezentativei statului Tonga cu scorul de 38-43.