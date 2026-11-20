S-a întâmplat în China, țara care urmărește să integreze Inteligența Artificială (IA) în 90% din societate, până în 2030. Se pare că, aici, Inteligența Artificială a dat erori. Mai exact, un sistem de detectare a incendiilor alimentat cu Inteligență Artificială a activat aspersoarele la un stand de mâncare, după ce a confundat imaginea flăcărilor cu un incendiu real.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

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Rezultatul? După cum se poate vedea în imagini, apa a țâșnit imediat peste reclama care indica un bucătar, în timp ce gătea, pe foc, paste. Doar că, așa-zisele „flăcări” nu reprezentau un incendiu real, ci doar o imagine cât se poate de…sugestivă. Atât de sugestivă, se pare, încât a păcălit chiar și Inteligența Artificială.

Pe moment, oamenii s-au speriat și au eliberat zona, de urgență, lăsând sistemul să stingă, în voie „incendiul” din aeroport.