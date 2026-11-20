Unele studii relevă faptul că persoanele în vârstă care sunt religioase sau spirituale au o satisfacție mai mare a vieții, comparativ cu semenii lor care nu sunt credincioși.

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Oamenii de știință afirmă că rezultatele studiilor sugerează faptul că religiozitatea sau spiritualitatea îmbunătățesc perspectiva oamenilor asupra vieții, posibil pentru că credința poate oferi un sentiment de scop, apartenență la o comunitate și conexiune socială.

Astfel, cercetătorul Sohail Akhtar, de la Universitatea din Padova (Italia), a afirmat că sistemele de credință merită un loc în discuțiile despre o îmbătrânire sănătoasă.

„În studiile pe care le-am analizat, persoanele vârstnice care erau mai religioase sau mai spirituale au raportat o satisfacție mai mare față de viață și o calitate a vieții mai bună. Legătura a fost de o intensitate moderată, dar suficient de constantă pentru a sugera că viața spirituală merită luată în considerare în demersurile de a susține o îmbătrânire sănătoasă”, a spus acesta, citat de Dailymail.

În cercetare, echipa a analizat 21 de studii anterioare, care au inclus peste 5.600 de adulți și au examinat relația dintre credință și starea de bine în rândul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

Studiul, publicat în PLOS Aging and Health, a evidențiat o legătură constantă atât între religie și spiritualitate, pe de o parte, cât și un nivel mai ridicat de satisfacție față de viață, pe de altă parte.

De asemenea, cercetătorii nu au identificat nicio diferență semnificativă între bărbați și femei în ce privește relația dintre credință și starea de bine.

Locul în care trăiau oamenii s-a dovedit însă a fi un factor semnificativ, constantându-se că efectele pozitive ale religiozității sunt mai puternice în țările asiatice decât în ​​cele analizate în cadrul studiilor desfășurate în America de Nord, America de Sud și Europa.

Cercetătorii au sugerat că acest lucru ar putea reflecta diferențe culturale și politice, dar și rolul pe care credința îl joacă în viața de zi cu zi în diferite părți ale lumii.

Concluzionând, echipa a afirmat că rezultatele obținute subliniază importanța potențială a vieții spirituale, pe măsură ce populațiile continuă să îmbătrânească. Deși nu au putut dovedi că credința îi face, în mod direct, pe oameni, mai fericiți, având în vedere că singurătatea este tot mai mult recunoscută drept o provocare majoră pentru sănătatea persoanelor vârstnice, simplul fapt de a aparține unei comunități religioase poate oferi, în sine, un sprijin valoros.