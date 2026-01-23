Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune”

Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune”

Ruxandra Radulescu
23 ian. 2026, 23:00, Știri politice
Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: "Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune"

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la B1TV că acordul Mercosur va trece, în ciuda opoziției din Parlamentul European, deoarece este vorba de o directivă europeană.

Traian Băsescu a comentat Acordul Mercosur, având în vedere decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiției a Uniunii Europene o analiză asupra acestui proiect.

„Doar atât vă spun: cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune în martie deoarece este atribuțiune exclusivă a Uniunii Europene”, a declarat Traian Băsescu.

PSD a precizat că va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină.

„Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, se arată într-un comunicat al partidului.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
21:02
George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”
FLASH NEWS Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
20:26
Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate cine plătește impozite statului”
FLASH NEWS Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
20:14
Bolojan compară România cu Groenlanda, în cazul gestului făcut de Simion la Washington: „Dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României”
ULTIMA ORĂ Bolojan recunoaște că România are bani de Consiliul pentru Pace, dar așteaptă să vadă ce zice și UE înainte de o decizie
20:04
Bolojan recunoaște că România are bani de Consiliul pentru Pace, dar așteaptă să vadă ce zice și UE înainte de o decizie
SCANDAL Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
17:26
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
SCANDAL După Războiul Premierilor, vine Războiul Primarilor. Ciucu îi dă replica lui Băluță: „Îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege”
15:28
După Războiul Premierilor, vine Războiul Primarilor. Ciucu îi dă replica lui Băluță: „Îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege”
Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Telescopul ALMA a dezvăluit cele mai clare imagini obținute vreodată cu discuri circumstelare
FLASH NEWS Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
22:00
Trump ia în calcul o blocadă totală pe petrolul din Cuba pentru a forța răsturnarea regimului, spune Politico
FLASH NEWS Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
21:08
Laurențiu Beșu admite că filmul Recorder a fost publicat la 4 luni după ce i s-a luat interviul. Ce spune despre coincidențele momentului publicării
SCANDAL Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
20:47
Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”
VIDEO Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
20:06
Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit
Ștefan Popescu, politolog: Davos 2026, sub semnul lui Trump: Europa se adaptează, România rămâne pe margine
19:40
Ștefan Popescu, politolog: Davos 2026, sub semnul lui Trump: Europa se adaptează, România rămâne pe margine
FLASH NEWS Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac
19:07
Trump trimite o „armadă” a forțelor navale americane spre Iran „pentru orice eventualitate”. „Îi supraveghem atent”. Componența gurpului de atac

Cele mai noi

Trimite acest link pe