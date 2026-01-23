Traian Băsescu e convins că Mercosur e o directivă UE: „Cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la B1TV că acordul Mercosur va trece, în ciuda opoziției din Parlamentul European, deoarece este vorba de o directivă europeană.

Traian Băsescu a comentat Acordul Mercosur, având în vedere decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiției a Uniunii Europene o analiză asupra acestui proiect.

„Doar atât vă spun: cu toată respingerea de la Parlament, va intra în funcțiune în martie deoarece este atribuțiune exclusivă a Uniunii Europene”, a declarat Traian Băsescu.

PSD a precizat că va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină.

„Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, se arată într-un comunicat al partidului.

