Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”

În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, dar și al prelungirii războiului din Ucraina, fostul președinte Traian Băsescu a lansat, duminică seara, un avertisment de gradul zero pentru români. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile crizelor internaționale pentru România.

Fostul președinte a declarat, duminică seara, pentru România TV, că țara „nu este în deplină siguranță” în contextul războiului din Orientul Mijlociu, dar și al avansului Rusiei în Ucraina. Context tulbure, în care cetățenii trebuie să își ia măsuri de precauție.

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău. și din acest motiv cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla.

Miza SUA s-a mutat din Ucraina în Golf

Politicianul avertizează că armata lui Vladimir Putin se poate apropia periculos de mult de granițele țării, mai ales că Statele Unite sunt concentrate acum pe războiul cu Iranul, ignorând războiul din Ucraina.

Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre. Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat. Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a transmis Băsescu.

Rutte, ”viclean copil de casă”

În aceeași intervenție, fostul europarlamentar PMP l-a criticat sever pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizând că România nu ar trebui să aibă încredere în el.

„Mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu.

Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul, niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, a mai comentat fostul președinte.

AUTORUL RECOMANDĂ: