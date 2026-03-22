Prima pagină » Actualitate » Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”

Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”

În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, dar și al prelungirii războiului din Ucraina,  fostul președinte Traian Băsescu a lansat, duminică seara, un avertisment de gradul zero pentru români. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile crizelor internaționale pentru România.

Fostul președinte a declarat, duminică seara, pentru România TV, că țara „nu este în deplină siguranță” în contextul războiului din Orientul Mijlociu, dar și al avansului Rusiei în Ucraina. Context tulbure, în care cetățenii trebuie să își ia măsuri de precauție.

„Eu vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță și că oricând lucrurile pot evolua rău. și din acest motiv cred că este corect să fim pregătiți, în primul rând, ca populație în raport cu ce se poate întâmpla.

Miza SUA s-a mutat din Ucraina în Golf

Politicianul avertizează că armata lui Vladimir Putin se poate apropia periculos de mult de granițele țării, mai ales că Statele Unite sunt concentrate acum pe războiul cu Iranul, ignorând războiul din Ucraina.

Acum toată lumea este focusată pe ce se întâmplă în Golf, în Orientul Mijlociu, dar războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții extraordinare pentru Rusia să avanseze în tentativa de a ocupa cât mai mult din Ucraina și să se apropie foarte mult de frontierele noastre. Această perspectivă există. Pentru că efortul Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu, iar presiunea ca statele europene să se ducă să-l sprijine pe Trump și pe Netanyahu este tot mai mare, iar războiul din Ucraina este pur și simplu abandonat.

Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei ca să nu ne trezim într-o noapte cu armata lui Putin la frontieră. Deci România nu are doar problema Orientului Mijlociu, mult mai presantă este problema Rusiei”, a transmis Băsescu.

Rutte, viclean copil de casă

În aceeași intervenție, fostul europarlamentar PMP l-a criticat sever pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizând că România nu ar trebui să aibă încredere în el.

Nicușor Dan și Mark Rutte - Foto: Mediafax foto

Nicușor Dan și Mark Rutte – Foto: Mediafax foto

„Mă uitam în seara asta la secretarul general al NATO. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliu European. România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl știu.

Și m-am uitat și când a fost președintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump. Nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul, niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat, dar acum ai uitat de situația din Ucraina și spui hai să ne ducem toți să-l ajutăm pe domnul Trump. Păi Trump nu ne-a întrebat când s-a apucat de războaie”, a mai comentat fostul președinte.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Anunțul imobiliar care a încins TikTok-ul. Oferta proprietarului a stârnit revoltă în mediul online
20:59
Anunțul imobiliar care a încins TikTok-ul. Oferta proprietarului a stârnit revoltă în mediul online
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:12
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
19:43
Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
LOTO Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:49
Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SĂNĂTATE Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
18:21
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
NEWS ALERT Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
18:00
Căruță lovită de tren la Miercurea Ciuc. Un mort și 4 răniți, dintre care 3 minori. Elicopter SMURD trimis la fața locului
Mediafax
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Studiu: Persoanele dificile din jurul nostru pot accelera procesul de îmbătrânire
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
SPORT Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
19:47
Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
REACȚIE În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
19:31
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
SPORT Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
19:29
Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
19:05
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
FLASH NEWS Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe Bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”
18:53
Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe Bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”

Cele mai noi

Trimite acest link pe