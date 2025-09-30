La o lună după ce un cetățean turc a trecut ilegal granița în România și a tras șase focuri de armă către agenții de pază ai unui club cunoscut din Centrul Vechi al Capitalei, în economia anchetei apar noi detalii care fac legătura între cei doi bărbați vizați de gloanțe și un om de afaceri stabilit în Dubai.

În dimineața zilei de 20 august, un cetățean turc, în vârstă de 26 de ani, s-a oprit în fața clubului Freddo din Centrul Vechi al Capitalei și a început să tragă cu pistolul. Vizați au fost doi agenți de pază însă gloanțele nu au făcut nicio victimă.

Atacatorul a fugit, dar a fost prins într-o parcare de faimosul luptător Valentin Bordianu (n.r. fost bodyguard al lui Mike Tyson), cunoscut în industria sporturilor de contact sub numele de Vali Pistolaru, care l-a imobilizat și l-a dat pe mâna polițiștilor.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost acuzat de tentativă de omor deosebit de grav și arestat preventiv. Acesta a refuzat să dea declarații însă s-a stabilit că intrase ilegal în România, iar cu două săptămâni înainte ar fi avut un conflict cu agenții de pază ai localului respectiv.

Românii, opriți pe aeroport

Totuși, potrivit unor surse Gândul, s-ar fi conturat o nouă pistă după ce s-ar fi aflat că cei doi agenți de pază atacați cu arma ar fi avut un conflict cu un milionar turc stabilit în Dubai, unde acesta deține un club de noapte.

Sursele Gândul au precizat că agenții de pază ar fi fost contactați de un lider interlop din Mangalia care le-ar fi propus să lucreze pentru turcul respectiv, pentru salarii lunare de aproximativ 5.000 de euro.

Aceștia ar fi fost de acord și ar fi plecat în Emiratele Arabe Unite ca să bată palma cu noul lor angajator. Turcul ar fi fost încântat și le-ar fi plătit chiar două salarii în avans.

Când s-ar fi văzut cu banii, românii ar fi încercat să revină imediat în România, însă ar fi fost opriți pe aeroport, iar sumele ar fi fost confiscate de autorități și restituite către proprietarul clubului.

Atacatorul a refuzat să dea declarații

Cu toate că și-ar fi recuperat paguba, evaluată la aproximativ 20.000 de euro, există suspiciuni legate de faptul că omul de afaceri ar fi intenționat să se răzbune și l-ar fi trimis în România pe tânărul de 26 de ani pentru a le preda celor doi o lecție.

La audieri, atacatorul a refuzat să colaboreze cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care instrumentează dosarul în care este cercetat pentru tentativă de omor deosebit de grav.

