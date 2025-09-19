Prima pagină » Actualitate » Bătaie în grup soldată cu un mort, la Țăndărei. Conflictul a pornit de la doi frați

19 sept. 2025, 19:45, Actualitate
O dispută creată spontan între doi frați din Țăndărei, județul Ialomița, s-a soldat cu decesul unui bărbat, în urma unei bătăi generalizate care a implicat mai multe persoane.

În urma altercației violente care s-a produs în localitatea din județul Ialomița, în inima Bărăganului, alte două persoane participante la scandal au fost rănite și ulterior transportate la spital.

Bătaie de pomină între 5 bărbați din Ialomița

La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Polițiștii s-au deplasat urgent la fața locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis IPJ Ialomița.

Primele verificări au arătat că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma agresivului incident, două persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat”, a infornat Comisar-șef de poliție Savu Daniel-Sebastian, inspector șef al IPJ Ialomița.

Conflictul a pornit de la un teren

Potrivit martorilor, agresiunea a pornit de la o dispută pe un teren, fiind începută între doi frați care locuiesc pe aceeași stradă. Verificările au probat că între cei doi frați nu exista un istoric conflictual, atacul fiind unul izbucnit spontan.

„În zonă acționează polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de la structurile de ordine publică, jandarmi și polițiști locali, pentru menținerea climatului de siguranță publică”, se mai arată în comunicatul IPJ Ialomița.

În acest caz, cercetările sunt efectuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu claritate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova

Profesor din Galați, BĂTUT crunt de un elev în curtea liceului în care preda. Care a fost motivul

