Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova

În orașul în care „Frăția” făcea legea în urmă cu 20 de ani sub conducerea lui Caiac și a locotenenților săi, astăzi o nouă generație de interlopi iese la lumină. Unul dintre ei este Manu al lui Levier, fiul celui care a provocat cea mai mare răfuială mafiotă din istoria Craiovei.

Războiul dintre clanurile interlope din Craiova a atins apogeul sâmbătă 13 septembrie, când liderii grupării lui Fane Banu, în frunte cu fiul acestuia, Auraș, au intrat într-un conflict sângeros cu periculosul infractor Levier și fiul acestuia Manuel Leonard Adîr, zis Manu.

Conflictul dintre taberele rivale a degenerat într-o sângeroasa luptă de stradă, în urma căreia Auraș, fiul lui Fane Banu, a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de Manu al lui Levier. Acesta l-a rănit, de asemenea, și pe Fane Banu, tatăl victimei și liderul uneia dintre cele mai mari grupări interlope din Craiova.

Campion în ring, ucigaș în stradă

Manuel Leonard Adîr, zis Manu al lui Levier, s-a făcut remarcat, la numai 20 de ani, ca unul dintre mai violenți indivizi din mediul infracțional din Craiova. Acesta a manifestat o afinitate pentru sporturile de contact, în special boxul, pe care nu s-a ferit să și-o afișeze pe rețelele de socializare.

O fotografie postată în 2022, pe vremea când avea doar 17 ani, viitorul criminal își arată diploma de campion la kickboxing, de la o competiție din Pitești.

Trei ani mai târziu, Manu al lui Levier a comis prima sa crimă, când l-a ucis pe Auraș, fiul unui lider interlop dintr-un clan rival.

Măcelul care a îngrozit Craiova în urmă cu o săptămână a pornit de la o căsătorie aranjată dintre un membru al clanului Levier și una dintre nepoatele lui Fane Banu, tatăl lui Auraș. La scurt timp după nuntă mireasa a fugit înapoi la familie, din cauză că soțul ei o bătea. În cadrul unui stabor, s-a stabilit că familia bărbatului trebuie să achite 50.000 de euro, din care au fost achitați doar 15.000.

Cu două luni înainte de conflictul final, soțul fetei a fost bătut și tăiat de Auraș al lui Banu.

Pumnul, palatul și bolidul

Manu al lui Levier a fost obișnuit să trăiască înconjurat de lux și opulență și îi place să îți etaleze stilul de viață pe rețelele de socializare.

Tânărul interlop nu ezită să se pozeze cu bolizii săi de lux, marca BMW, și Mercedes, de care este foarte mândru. Locuința acestuia seamănă mai degrabă cu un adevărat palat. Reședința lui Manu are pardoseală din marmură și este mobilată cu obiecte de design de lux, fiecare detaliu fiind menit să sugereze opulența.

Pe contul de Facebook, Manu a publicat mai multe postări din timpul antrenamentelor, când dă cu furie în sacul de box și își etalează, cu mândrie, abilitățile de „bătăuș”.

Clipuri din timpul meciurilor de box îl arată pe Manu al lui Levier în timp ce își lovește cu sete adversarii. „Nu fugim de bătaie”, scrie sugestiv Manu în dreptul unei filmări de la o competiție de box.

De asemenea, tânărul deține și o vilă spațioasă în care locuiește singur și care este apărată ca o fortăreață, cu garduri din beton.

În prezent, Manuel Leonard Adîr, zis Manu al lui Levier, se află în arestul Poliției, sub acuzația de omor și de tulburarea liniștii publice. Nouă persoane sunt inculpate în dosarul ce vizează măcelul de pe străzile Craiovei. Oamenii legii au reușit să-i prindă și pe ultimii doi indivizii, care reușiseră, inițial, să fugă de Poliție.

