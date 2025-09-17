O plimbare de seară printr-un mall din Capitală s-a transformat într-o scenă de groază. Un tânăr de 26 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de un bărbat de 40 de ani. Ironia face ca tânărul să fi fost, de fapt, agresorul care l-a atacat pe bărbat și pe soția acestuia. Nimeni alta decât fosta lui iubită. Ba mai mult, tânărul avea interdicția de a se apropia de soția agresorului, în baza unui ordin de protecție. Din agresor a devenit rapid victimă, iar bărbatul de 40 de ani riscă acum dosar pentru tentativă de omor.

Tânărul a fost înjunghiat cu propriul cuțit

Întâlnirea a fost una deosebit de violentă, potrivit martorilor. Primul care a lovit a fost victima, tânărul care avea ordin de protecție.

„Înaintea atacului, victima l-a lovit pe inculpat cu pumnul în zona feței, acesta căzând la pământ. În continuare, deși victima a fost îndepărtată de o persoană care a intervenit în conflict, inculpatul a urmărit-o și a înjunghiat-o, în condițiile în care, la acel moment, nu se mai afla într-un pericol iminent pentru integritatea sa corporală”, precizează Parchetul.

Incidentul violent a avut loc marți, seară, în jurul orei 20.00, într-un complex comercial situat în București, sectorul 6. Potrivit procurorilor, agresorul a folosit un cuțit cu care a înjunghiat victima, un bărbat în vârstă de 26 de ani, în zona spatelui. Atacul a provocat victimei două plăgi care au determinat instalarea pneumotoraxului drept.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat acțiunea penală față de bărbatul de 40 de ani, cercetat pentru tentativă de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice.

Un cadru medical prezent la fața locului a acordat primele îngrijiri bărbatului rănit până la sosirea echipajului de ambulanță. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență, unde a rămas internat. Starea sa este stabilă, dar necesită o intervenție chirurgicală.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

