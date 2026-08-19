Prosumatorii care vor să își instaleze sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice ar putea primi de la Administrația Fondului pentru Mediu până la 15.000 de lei. Ghidul programului, aflat în consultare publică, prevede o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, dar impune o serie de condiții tehnice și administrative, de la înscriere până la finalul perioadei de monitorizare.

Finanțare de maximum 15.000 de lei

Programul este destinat persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator și urmărește creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, scrie News.ro. Finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, TVA inclusă, fără a depăși însă 15.000 de lei. Diferența trebuie suportată de beneficiar, contribuția proprie fiind de minimum 25%. Ghidul stabilește și un cost maxim eligibil de 1.250 de lei/kWh de capacitate de stocare. Sunt eligibile achiziția sistemului de stocare, montarea, punerea în funcțiune și TVA aferentă, iar bateria trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 12 kWh.

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Beneficiarul trebuie să fie persoană fizică și să aibă calitatea de prosumator la momentul înscrierii. De asemenea, solicitantul trebuie să nu aibă datorii restante la bugetul de stat și la bugetele locale relevante. La locul de implementare nu trebuie să existe sediul social sau fiscal al unei entități care desfășoară activități economice ori profesionale și nici astfel de activități desfășurate de solicitant. Există o excepție dacă energia utilizată pentru activitatea respectivă este contorizată separat de consumul locuinței.

Bateria trebuie să îndeplinească mai multe condiții

Sistemul finanțat trebuie să fie nou și compatibil cu instalația fotovoltaică existentă. Sunt acceptate tehnologii precum Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion, precum și alte tehnologii echivalente care nu conțin plumb. Bateriile pe bază de plumb-acid nu sunt eligibile.

Îm plus, sistemul trebuie să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să aibă cel puțin 3.000 de cicluri.

În cazul prosumatorilor care nu au un invertor hibrid, acesta poate fi instalat până la punerea în funcțiune a sistemului de stocare. Cheltuielile sunt însă eligibile doar dacă sunt efectuate după aprobarea finanțării, astfel că programul nu permite finanțarea retroactivă.

Punctajul poate face diferența

Selecția nu se bazează exclusiv pe principiul „primul venit, primul servit”. Proiectele sunt ordonate în funcție de punctaj, care poate ajunge la 100 de puncte. Contribuția proprie poate aduce maximum 40 de puncte, capacitatea bateriei alte 40 de puncte, iar puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte.

Solicitantul declară în cerere procentul contribuției proprii, puterea instalației fotovoltaice și capacitatea sistemului de stocare. Aplicația AFM calculează automat punctajul. Datele trebuie însă să fie susținute ulterior de documente. Dacă AFM constată că informațiile declarate nu corespund realității și au determinat obținerea unui punctaj mai mare, proiectul poate fi respins fără recalcularea punctajului.

În cazul unor punctaje egale, departajarea se face în funcție de valoarea contribuției proprii, capacitatea bateriei, puterea instalației fotovoltaice și, în final, data și ora înscrierii.

Înscrierea se face prin aplicația AFM, iar solicitantul se poate înscrie o singură dată într-o sesiune și pentru un singur sistem de stocare. Dosarul trebuie să conțină, printre altele, cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele fiscale, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă pe numele solicitantului cu cel mult trei luni înainte de depunere.

Documentele emise electronic de autorități trebuie încărcate în forma electronică în care au fost emise. O simplă scanare sau fotografie a documentului electronic nu este acceptată ca înlocuitor.

AFM poate cere clarificări

După închiderea sesiunii, AFM verifică dosarele în ordinea descrescătoare a punctajului. Dacă apar neclarități, solicitantului i se pot cere clarificări o singură dată. Acesta are la dispoziție maximum 10 zile pentru a răspunde. Lipsa unui document obligatoriu, expirarea unui document, neîndeplinirea criteriilor sau netransmiterea clarificărilor în termen poate duce la respingerea proiectului.

Solicitanții respinși pot depune contestație în aplicație în termen de 30 de zile de la publicarea listei cu proiectele aprobate și respinse. Doar după aprobarea proiectului beneficiarul trebuie să aleagă un instalator validat. Acesta are la dispoziție 90 de zile de la publicarea listei solicitanților aprobați pentru a face selecția prin aplicație.

Dacă instalatorul ales nu preia beneficiarul în termen de cinci zile, acesta poate selecta un alt instalator. Ghidul permite și transferul către un alt instalator, de cel mult două ori în perioada de 90 de zile, în condițiile prevăzute de program.

Bateria trebuie montată în maximum 12 luni

Implementarea trebuie finalizată în cel mult 12 luni de la publicarea listei beneficiarilor aprobați. În anumite condiții, termenul poate ajunge la 18 luni, dacă beneficiarul dovedește că a solicitat actualizarea certificatului de racordare în primele 12 luni.

Instalarea trebuie urmată de punerea în funcțiune și de actualizarea certificatului de racordare, prin înscrierea capacității de stocare.

Factura emisă de instalator trebuie să prezinte distinct valoarea proiectului, contribuția beneficiarului și finanțarea AFM, precum și caracteristicile sistemului instalat. Factura fiscală trebuie emisă după aprobarea proiectului. AFM nu acordă bani în avans și nu finanțează facturi reprezentând avansuri.

După finalizarea investiției, obligațiile beneficiarului nu se încheie. AFM monitorizează proiectul timp de un an de la emiterea certificatului de racordare actualizat. În această perioadă, sistemul trebuie păstrat și utilizat cu diligența unui bun proprietar și menținut în funcțiune. Beneficiarul trebuie să permită verificările și controalele AFM și să ofere acces la date privind energia stocată, utilizată sau livrată în rețea. La solicitarea AFM, documentele și informațiile relevante trebuie furnizate în maximum 15 zile.