De ce să adaugi piper negru în cafea. Ce efect are această combinație asupra organismului, de fapt

De ce să adaugi piper negru în cafea. Ce efect are această combinație asupra organismului, de fapt
Te-ai gândit vreodată de ce ar trebui să adaugi piper negru în cafea? Această combinație, spun specialiștii, ar avea un efect benefic asupra organismului. Îmbunătățește digestia, îmbunătățește absorbția nutrienților din cafea și oferă proprietăți antioxidante.

Unele combinații alimentare, deși pot părea neobișnuite, pot oferi beneficii semnificative pentru sănătate. Printre acestea se află și utilizarea piperului negru în cafea. Amestecarea condimentului în cafea poate părea un gest bizar. Însă, în altfel de combinații de băuturi, piperul negru poate fi un potențiator al aromei.

De ce să adaugi piper negru în cafea. Ce efect are această combinație asupra organismului, de fapt

De ce să adaugi piper negru în cafea

Cu ce ajută piperul negru în cafea?

Printre beneficiile sale, piperul se remarcă prin capacitatea sa de a îmbunătăți digestia. De altfel, are rolul de a spori absorbția nutrienților și de a oferi numeroase proprietăți antioxidante. În plus, piperul poate îmbogăți aroma cafelei, notează Eleconomista.es.

Cafeaua îmbunătățește memoria și concentrarea, în special atunci când este combinată cu alte condimente. Printre ele se numără scorțișoara și turmericul. De asemenea, susține sistemul imunitar, deoarece compușii săi stimulează producția de globule albe, esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Piperina, compusul activ principal din piperul negru, crește biodisponibilitatea nutrienților. Ce înseamnă acest lucru? Specialiștii susțin că, astfel, nutrienții sunt absorbiți mai ușor în organism.

Specialiștii susțin că piperul trebuie să fie măcinat, atunci când este adăugat în cafea. Apoi, băutura se va amesteca preț de câteva minute.

