Clasamentul celor mai nesănătoase cafele. Topul experților în fitness ar putea fi o surpriză pentru mulți, deoarece mai mulți dintre noi suntem vinovați de comandarea unora dintre cele mai „nesănătoase” cafele de pe listă. Navigarea prin meniul unei cafenele pentru a face o alegere sănătoasă poate fi un câmp minat, deoarece în majoritatea comenzilor de cafea, zaharurile, siropurile și îndulcitorii ascunși se ascund chiar sub suprafață, atrage atenția Express.

Având în vedere acest lucru, o expertă în fitness a clasat cele mai populare comenzi de cafea „de la cea mai nesănătoasă la cea mai sănătoasă”, a împărtășit ceea ce consideră a fi „numărul magic” de cești pe care le poți bea într-o zi fără a exagera și a demontat unele mituri despre lactate.

Într-o discuție cu retailerul de boabe de cafea Coffee Friend, experta în fitness și actrița profesionistă Kelly Michelle Gray a clasat ceștile lor și a sugerat câteva schimbări care ar putea merita făcute.

De la adevărul despre dacă latte-ul fără lactate este de fapt mai bun pentru tine sau de ce alternativele populare precum laptele de soia sau de ovăz din cafenele s-ar putea să nu fie câștigul nutrițional pe care îl așteaptă consumatorii, Kelly analizează știința din spatele aburului.

Clasamentul celor mai nesănătoase cafele

Pumpkin Spice Latte

„Cea după care ne dorim cu toții în lunile de toamnă, un latte cu dovleac și condimente, este cea mai proastă cafea pentru sănătate”, împărtășește Kelly.

„Are cel mai mare conținut de grăsimi dintre toate celelalte combinații de cafea, precum și cel mai ridicat nivel de zahăr. Un latte cu dovleac și condimente de dimensiuni medii are în jur de 350 de calorii.”

Uimire, șoc și groază.

Mocha

Următorul este mocha. „Aceasta este o cafea preferată pentru mulți oameni”, spune Kelly, „Din păcate, nu este foarte sănătoasă din cauza cantității mari de zahăr pe care o conține ciocolata – precum și a consumului ridicat de lapte.”

Deși mocha delicioasele sunt ocazional bune, expertul în fitness avertizează împotriva consumului zilnic de aceste cafele nesănătoase.

Latte cu aromă

Kelly împărtășește: „Latte-urile au deja o cantitate mare de lapte, ceea ce nu este cea mai sănătoasă opțiune. Dar adăugarea unei arome pe lângă aceasta va adăuga încă 30-40 de calorii la băutura ta, doar cu o singură pompă.”

Unele sunt mai rele decât altele, potrivit antrenorului fizic: „Favoritele sezoniere, inclusiv caramelul sărat și alunele de pădure, sunt printre cele mai nesănătoase opțiuni de cafea.”

Matcha Latte

Fetele care beau matcha vor avea parte de o trezire neplăcută, deoarece, potrivit lui Kelly, aceste băuturi verzi asemănătoare elixirurilor au un conținut ridicat de zahăr.

„La fel ca chai latte-ul, matcha are conotațiile de a fi o opțiune mai sănătoasă – mai ales că este verde. Cu toate acestea, adaugă mult zahăr latte-urilor matcha pentru a avea un gust bun”, avertizează expertul.

Chai Latte

Kelly explică: „Chai latte-ul pare o opțiune sănătoasă, dar are mult mai mult zahăr decât multe dintre băuturile [enumerate mai jos]. Oricât de gustoase ar fi, nu sunt atât de sănătoase pe cât par.”

Latte fără aromă

„Un latte – fie servit cald sau rece – este în principal lapte cu puțină cafea, așa că este ușor să consumi multă grăsime și zahăr atunci când adaugă destul de mult lapte. Majoritatea cafenelelor folosesc și lapte integral pentru latte.”

Cine știa că umilul latte ar putea ascunde atât de multe secrete (nesănătoase)?

Flat white

„Flat white-urile sunt foarte asemănătoare cu un cappuccino. Cu toate acestea, un flat white este preparat cu destul de mult lapte spumos, așa că aportul de zahăr și grăsimi este puțin mai mare. De asemenea, le poți bea mai repede, deoarece sunt o băutură mai mică”, împărtășește expertul în fitness și nutriție.

Macchiato

„Un macchiato este foarte asemănător cu un cappuccino din punct de vedere al valorii sale nutriționale”, împărtășește Kelly.

Cu toate acestea, deoarece macchiato este o băutură mai mică, pasionații de cafea ar putea fi „tentați să mai bea o băutură după aceea sau chiar să o guste”, avertizează Kelly.

Cappuccino

Potrivit expertului în fitness: „Un cappuccino are un echilibru bun între lapte și cafea, și este bine să existe un amestec uniform. Dar, deoarece există mult lapte, acele calorii și grăsimi se pot aduna rapid. De asemenea, vor adăuga o presărare de ciocolată deasupra.”

Cafea cu lapte

În sfârșit, câteva opțiuni sănătoase pe listă, așa cum împărtășește Kelly: „Cafeaua cu lapte degresat este cea mai sănătoasă, deoarece are cel mai puțin aport de calorii și grăsimi. O cafea cu un strop de lapte de ovăz este, de asemenea, sănătoasă, în timp ce laptele semidegresat are cu puțin mai multe calorii decât laptele degresat și cel de ovăz.

„Cafeaua cu lapte integral este o altă opțiune, dar are cel mai mare aport de grăsimi, precum și calorii, inclusiv alternativele fără lactate.”

Espresso

„Espresso-urile sunt întotdeauna o opțiune bună”, potrivit expertului în fitness.

„Puteți opta pentru un espresso simplu sau dublu. Espresso-urile sunt cea mai pură cafea pe care o puteți bea, dar nu aș recomanda prea multe, deoarece au un conținut foarte ridicat de cofeină.”

Cafea neagră

Unele lucruri pur și simplu nu dai greș – iar cafeaua neagră este unul dintre ele.

„Nu dai greș cu o cafea neagră. Foarte asemănătoare cu americano-ul, dar puțin mai diluată.”

Americano

Așadar, care ordine de cafea, potrivit lui Kelly, este cea mai sănătoasă dintre toate, regele regilor?

„Americano-urile sunt cea mai sănătoasă cafea pe care o poți alege, deoarece nu conțin zahăr adăugat sau conservanți. Sunt simple, dar eficiente dacă ai nevoie de o revigorare dimineața.”

Este sănătos consumul de cafea

Kelly spune că consumul de cafeină îți poate îmbunătăți performanța fizică, deoarece te poate ajuta să te simți mai alert și mai activ – gata să înfrunți ziua care te așteaptă. De asemenea, pot avea un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2.

„Din perspectiva sănătății, 2-5 cești de cafea pe zi sunt excelente pentru sănătate, atâta timp cât cafeaua este curată. Prin asta mă refer la optarea pentru un americano, o cafea neagră sau un espresso. Puteți adăuga un strop de lapte, dar optați pentru lapte degresat sau o alternativă fără lactate, cum ar fi laptele de migdale neîndulcit.”

Clinica Mayo susține același sfat de sănătate, afirmând că „400 de miligrame (mg) de cafeină pe zi par sigure pentru majoritatea adulților. Aceasta este aproximativ cantitatea de cafeină din patru cești de cafea preparată.”

Acestea fiind spuse, Kelly are un avertisment clar: „Prea multă cofeină poate provoca anxietate. De asemenea, poate altera tiparele de somn dacă bei cafea prea târziu în timpul zilei. De asemenea, poate avea un efect negativ asupra persoanelor care suferă de afecțiuni intestinale, cum ar fi sindromul de intestin iritabil. De asemenea, poate provoca o creștere a ritmului cardiac și respirator.”

Ce lapte este mai sănătos

Demontând unele mituri despre lactate, expertul în fitness explică: „Toată lumea crede că dacă bei lapte alternativ fără lactate, cafeaua ta este mai sănătoasă, dar nu este întotdeauna așa. Majoritatea cafenelelor folosesc doar versiunea îndulcită a acestor lapte alternativ, ceea ce înseamnă că există mult zahăr suplimentar.

„Cel mai sănătos lapte este fie degresat, fie semidegresat. Pentru un consumator fără lactate, cel mai bun ar fi laptele de migdale, deoarece are cele mai puține calorii și zaharuri.”

Recomandarea autorului: Alimentul consumat zilnic de unii oameni, care poate preveni boli grave și să ducă la o viață mai bună și mai lungă