Raportul AUR despre anularea alegerilor prezentat luni, 23 noiembrie, continuă să provoace ample discuții în spațiul public. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a remarcat că, dincolo de conținutul acestuia, documentul are un mare merit: A provocat o o reacție oficială a Administrației Prezidențiale, în care acesta vede un posibil autodenunț pentru lipsa de temei juridic a anulării alegerilor.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a comentat, într-o analiză postată pe contul său de socializare, paradoxurile care au stat în baza anulării alegerilor din 2024.

Reacția la raportul este un autodenunț

Primul este acela că raportul AUR, chiar dacă poate are un scop politic și dincolo de conținutul său, care poate fi valid sau nu, are un mare merit, observă Răzvan Dumitrescu. Și anume că a generat o reacție de o valoare inestimabila a Administrației Prezidențiale, în care acesta vede un fel de autodenunț.

Cum arată „noaptea minții”?

Anularea ALEGERILOR și Raportul AUR…

Mulți s-au grăbit să-l conteste pentru că ar fi politic…Da, e politic dar din zona politică totul e politic. Și Alegerile sunt politice. Și partidele sunt politice și deciziile lor sunt politice și președinții aleși sau nealeși, tot politici sunt!

De data asta valoarea raportului AUR nu constă culmea în conținut ci în…replica MONUMENTALĂ pe care a generat-o!

Replica este de o valoare inestimabilĂ!

Asadar, pe 24 noiembrie de la Cotroceni vine un text care incepe prin a ne spune ca raportul celor de la AUR „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Dar mai jos urmează un pasaj fulminant, scrie jurnalistul. CCR a anulat alegerile pe indicii, nu pe probe!

Acesta mai notează că în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale se admite implicit că nu au existat probe suficiente.

Dar mai jos urmează un pasaj fulminant: „Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin.” Cu alte cuvinte, CCR a anulat alegerile pe indicii, nu pe probe! Nu avea probe cand a facut asta, scrie negru pe alb in comunicat!!! JURIDIC asa ceva este INTERZIS. Condamnarile se dau pe probe. Indiciile le folosesti in ancheta la cautarea probelor…Din comunicat rezulta ca la data anularii, nu aveau decat indicii!

„Logic, ridicolul situatiei este crunt!”

Astfel, mai remarcă cunoscutul realizator de televiziune, s-a mai comis o eroare, și anume că puterea nu are un argument juridic pentru anulare.

Si mai spune ceva raportul: că verificările ulterioare au demonstrat ca indiciile se sustin! Din punct de vedere logic, ridicolul situatiei este crunt!

Bun, ai anulat alegerile pentru ca ai niste indicii. Daca ulterior nu se sustineau cu probe, ce faceai, le revalidai in…contumacie!? De aceea, varianta nici nu poate fi luata in considerare ca argument JURIDIC! Din simplul motiv ca odata anulate, te faceai de ras spunand eventual ca indiciile nu se confirma si deci aveai tot interesul sa sustii ca s-au confirmat! In opinia mea, e „de noaptea mintii” acest pasaj din comunicat!