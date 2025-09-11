Prima pagină » Actualitate » Becali își ridică o biserică într-o arie protejată. Cu cât a fost amendat: „Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin”

Becali își ridică o biserică într-o arie protejată. Cu cât a fost amendat: „Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin”

11 sept. 2025, 21:06, Actualitate
Becali își ridică o biserică într-o arie protejată. Cu cât a fost amendat: „Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin”

Gigi Becali ridică o biserică lângă lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că Primăria, Inspectoratul de stat în construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat. În plus, cei de la Societate Ornitologică spun că șantierul distruge habitatele mai multor specii.

Construția bisericii Sfânta Sofia de le Techirghiol a început în urmă cu un an și jumătate, pe terenul lui Gigi Becali, la aproape 200 m distanță de Lacul Techirghiol. Primăria din Tusla nu a dat autorizație de construcție, iar Consiliul Județean Constanța l-a amendat pe Becali cu 11.000 de lei. Inspectoratul de stat în construcții și Garda de Mediu au mai constatat că lucrările nu sunt autorizate și i-au aplicat amenzi de 7.000, respectiv 31.000 de lei.

„Am plătit, dar am acționat în instanță. Am zis: domne, este lemn și nu e construcție. Are o platformă care era acolo, când am cumpărat terenul era o platformă și pe platforma aia, nu are nicio fundație, e ca și când ai depozita niște lemn terenul tău.

Terenul pe care se ridică lăcașul de cult face parte dintr-un sit, Natura 2000”, o arie protejată prin lege pentru conservarea speciilor rare de plante și animale. Orice construcție aici poate afecta acest habitat. În zonă cuibăresc și se hrănesc peste 280 de specii, între care Ciocârlia de Bărăgan sau șoimul dunărean. Reprezentanții Societății Române de Ornitologie au făcut numeroase plângeri către autoritățile locale și au cerut sistarea lucrărilor și aducerea terenului la forma inițială.

Așa au zis, că deranjați?

-Da, că sunt niște fluturi rari. Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin. Când se face Liturghia, noaptea, păsările stau pe terenul meu și ascultă. După aceea, pleacă”.

Inclusiv polițiștii din Constanța fac verificări în acest caz, potrivit Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. Să se învețe minte. stea toți drepți în fața mea

Gigi Becali a tunat după Cipru România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”
21:54
Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sunt un mare ADVERSAR al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă”
21:50
Ion Cristoiu: „Sunt un mare ADVERSAR al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă”
ACTUALITATE O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali
21:45
O comună din Prahova, campioană la indemnizațiile de handicap. Aproape un milion de euro pe an alocă Primăria pentru cei 400 de asistați sociali
ACTUALITATE Pictorul român care transformă obiectele care au marcat copilăria multora în artă: „Inspirația e peste tot”
20:38
Pictorul român care transformă obiectele care au marcat copilăria multora în artă: „Inspirația e peste tot”
EXCLUSIV Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
20:17
Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
ACTUALITATE Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
20:17
Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Copilul unui cunoscut cântăreț american a murit la 20 de minute după naștere. Familia și fanii sunt devastați de durere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare