Becali își ridică o biserică într-o arie protejată. Cu cât a fost amendat: „Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin”

Gigi Becali ridică o biserică lângă lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că Primăria, Inspectoratul de stat în construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat. În plus, cei de la Societate Ornitologică spun că șantierul distruge habitatele mai multor specii.

Construția bisericii Sfânta Sofia de le Techirghiol a început în urmă cu un an și jumătate, pe terenul lui Gigi Becali, la aproape 200 m distanță de Lacul Techirghiol. Primăria din Tusla nu a dat autorizație de construcție, iar Consiliul Județean Constanța l-a amendat pe Becali cu 11.000 de lei. Inspectoratul de stat în construcții și Garda de Mediu au mai constatat că lucrările nu sunt autorizate și i-au aplicat amenzi de 7.000, respectiv 31.000 de lei.

„Am plătit, dar am acționat în instanță. Am zis: domne, este lemn și nu e construcție. Are o platformă care era acolo, când am cumpărat terenul era o platformă și pe platforma aia, nu are nicio fundație, e ca și când ai depozita niște lemn terenul tău.

Terenul pe care se ridică lăcașul de cult face parte dintr-un sit, „Natura 2000”, o arie protejată prin lege pentru conservarea speciilor rare de plante și animale. Orice construcție aici poate afecta acest habitat. În zonă cuibăresc și se hrănesc peste 280 de specii, între care Ciocârlia de Bărăgan sau șoimul dunărean. Reprezentanții Societății Române de Ornitologie au făcut numeroase plângeri către autoritățile locale și au cerut sistarea lucrărilor și aducerea terenului la forma inițială.

„–Așa au zis, că deranjați? -Da, că sunt niște fluturi rari. Când faci Liturghie, fluturii rari mai mulți vin. Când se face Liturghia, noaptea, păsările stau pe terenul meu și ascultă. După aceea, pleacă”.

Inclusiv polițiștii din Constanța fac verificări în acest caz, potrivit Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea”

Gigi Becali a tunat după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”