Gigi Becali a tunat după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”

10 sept. 2025, 08:00, Sport
Gigi Becali a fost nemulțumit că jucătorii de la FCSB nu au jucat mai mult în meciul naționalei cu Cipru, a anunțat care e starea lui Adrian Șut, accident în remiza de la Nicosia, și a evitat să-l critice pe Mircea Lucescu, deși nu a fost de acord că Mitriță și Baiaram nu au evoluat în această partidă.

Cum a arătat echipa națională în partida cu Cipru:

Horațiu Moldovan – 2. Andrei Rațiu, 5. Virgil Ghiță, 15. Andrei Burcă, 11. Nicușor Bancu – 18. Răzvan Marin (8. Adrian Șut, 80; 19. Florin Tănase, 85), 6. Marius Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) – 20. Dennis Man (23. Deian Sorescu, 80), 7. Denis Drăguș, 14. Alexandru Dobre (17. David Miculescu, 65). Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve: 1. Ștefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava – 3. Mihai Popescu, 4. Alexandru Chipciu, 9. Ștefan Baiaram, 13. Vladimir Screciu, 21. Darius Olaru, 22. Alexandru Mitriță.

Ce șanse mai au tricolorii de calificare directă la CM 2026.

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva!

Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic.

Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor! Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat.

Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta! Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a spus Gigi Becali, la GSP.

