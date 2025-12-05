Bella Santiago muncește din greu ca să-și ia cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine”

Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, muncește din greu pentru a-și lua cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine”, a mărturisit artista.
Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, în anul 2016. În anul 2018, Bella Santiago a câștigat show-ul ”X Factor”, de la Antena 1. Bella Santiago a reușit să cucerească publicul din România cu muzica sa, cu dansurile senzuale pe care le face în show-uri, dar și cu fizicul ei.
În plan personal, Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă pe fiica ei în România. Bella Santiago și kinetoterapeutul Nicolae Ionuț Grigore au făcut cununia civilă în anul 2017, iar nunta a avut loc în data de 26 mai 2023.
Bella Santiago vrea să își ia cetățenia română, astfel că învață de zor pentru examene.
”Sper să iau anul viitor cetățenia română. Nu am luat-o, urmează! E foarte greu! Nu prea am așa încredere în mine. Trebuie să dau examene. Nu trebuie să știu doar limba romană, trebuie să învăț și istoria României. Îmi trebuie notă bună”, a explicat Bella Santiago pentru click.ro.
”Momentan, am aplicat pentru obținerea cetățeniei doar pe 5 ani și urmează să aplic pentru cetățenia definitivă. Au zis că sunt ok, am cântat și imnul României. Mă mai învață și soțul una alta”, a mai spus artista.