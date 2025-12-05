Bella Santiago muncește din greu ca să-și ia cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine”

Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, muncește din greu pentru a-și lua cetățenia română. ”Nu prea am așa încredere în mine”, a mărturisit artista.



Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, în anul 2016. În anul 2018, Bella Santiago a câștigat show-ul ”X Factor”, de la Antena 1. Bella Santiago a reușit să cucerească publicul din România cu muzica sa, cu dansurile senzuale pe care le face în show-uri, dar și cu fizicul ei.

În plan personal, Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă pe fiica ei în România. Bella Santiago și kinetoterapeutul Nicolae Ionuț Grigore au făcut cununia civilă în anul 2017, iar nunta a avut loc în data de 26 mai 2023.

Bella Santiago vrea să își ia cetățenia română, astfel că învață de zor pentru examene.

Bella Santiago muncește din greu ca să-și ia cetățenia română. ”Momentan, am aplicat pentru obținerea cetățeniei doar pe 5 ani”

”Sper să iau anul viitor cetățenia română. Nu am luat-o, urmează! E foarte greu! Nu prea am așa încredere în mine. Trebuie să dau examene. Nu trebuie să știu doar limba romană, trebuie să învăț și istoria României. Îmi trebuie notă bună”, a explicat Bella Santiago pentru click.ro.

”Momentan, am aplicat pentru obținerea cetățeniei doar pe 5 ani și urmează să aplic pentru cetățenia definitivă. Au zis că sunt ok, am cântat și imnul României. Mă mai învață și soțul una alta”, a mai spus artista.