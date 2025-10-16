Beneficii timp de doi ani pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil

Se modifică legea pentru tinerii care își găsesc un loc stabil de muncă. Noul proiect de lege lansat recent este în dezbatere și prevede acordarea unor prime lunare pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată.

Un nou proiect de lege recent prevede acordarea unor prime lunare între 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii care se angajează pe perioadă nedeterminată, timp de doi ani. Scopul acestei inițiative este stimularea forței de muncă în rândul tinerilor. Un element esențial al propunerii este introducerea unei „prime de stabilitate” destinate tinerilor NEET, adică cei care nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională.

Lege nouă pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil

Potrivit acestui proiect, tinerii ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an de angajare cu normă întreagă, iar în al doilea an 1.250 de lei lunar, cu condiția ca locul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată.

Proiectul aflat în dezbatere extinde categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primii subvenții la încadrare, incluzând mamele cu trei sau mai mulți copii minori și persoanele care au executat pedepse private de libertate. În plus, se introduce în legislație noțiunea de „persoană vulnerabilă”, iar contractul de solidaritate își va extinde aplicabilitatea pentru mai multe categorii defavorizate. Rămâne de văzut dacă noua lege aflată în dezbatere va fi adoptată sau nu.

Ce locuri de muncă sunt căutate de tinerii din generația Z

Anunțurile cu angajări în domeniul HoReCa sunt la mare căutare de către tineri. Printre motivele care îi determină pe tot mai mulți tineri să se angajeze se numără scumpirile, creșterea taxelor și reducerea burselor. De mare interes pentru tineri sunt și locurile de muncă în retail și call center-uri, unde programul este flexibil, iar munca se poate face de la distanță.

