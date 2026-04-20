S-a înregistrat o creștere cu o treime a vânzărilor de automobile electrice pe piața din Europa. Șoferii au început să caute alternative la motoarele cu combustibil, asta după ce războiul din Iran a făcut ca prețurile la carburanți să crească.

Explozie de vânzări de mașini electrice, după ce prețurile la pompă s-au majorat

Înmatriculările de vehicule electrice au înregistrat o creștere cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru al anului acesta, ajungând la aproape 560.000 de unități, iar luna martie a înregistrat un avans de 51,3%, depășind 240.000 de unități, potrivit datelor colectate de asociaţia reprezentativă E-Mobility Europe şi firma de cercetare New Automotive, informează G4media.

„Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câştiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a declarat secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron, într-un comunicat de presă.

Consumul de petrol a scăzut cu două milioane de barili pe an doar pentru că jumătate de milion de vehicule electrice au fost înmatriculate în acest trimestru, informează cele două organizații.

Primele cinci pieţe de vehicule electrice din regiune, Germania, Franţa, Spania, Italia şi Polonia, au înregistrat o creştere de peste 40% a vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în acest an. Potrivit estimărilor, din totalul mașinilor noi înmatriculate în UE și AELS, 21,2% au fost electrice.

Potrivit altui raport publicat la începutul lunii aprilie, înmatriculările de vehicule electrice pe baterie în Marea Britanie au crescut cu 12,8% în primul trimestru, ajutate și de creşterea preţurilor la benzină şi au reprezentat 22,5% din vânzările de maşini noi din Marea Britanie.

