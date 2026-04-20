Prima pagină » Actualitate » Scumpirile la carburanți au crescut vânzările de mașini electrice în rândul șoferilor 

Scumpirile la carburanți au crescut vânzările de mașini electrice în rândul șoferilor 

Galerie Foto 5

S-a înregistrat o creștere cu o treime a vânzărilor de automobile electrice pe piața din Europa. Șoferii au început să caute alternative la motoarele cu combustibil, asta după ce războiul din Iran a făcut ca prețurile la carburanți să crească.  

Explozie de vânzări de mașini electrice, după ce prețurile la pompă s-au majorat 

Înmatriculările de vehicule electrice au înregistrat o creștere cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru al anului acesta, ajungând la aproape 560.000 de unități, iar luna martie a înregistrat un avans de 51,3%, depășind 240.000 de unități, potrivit datelor colectate de asociaţia reprezentativă E-Mobility Europe şi firma de cercetare New Automotive, informează G4media.

„Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câştiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a declarat secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron, într-un comunicat de presă. 

Consumul de petrol a scăzut cu două milioane de barili pe an doar pentru că jumătate de milion de vehicule electrice au fost înmatriculate în acest trimestru, informează cele două organizații. 

Primele cinci pieţe de vehicule electrice din regiune, Germania, Franţa, Spania, Italia şi Polonia, au înregistrat o creştere de peste 40% a vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în acest an. Potrivit estimărilor, din totalul mașinilor noi înmatriculate în UE și AELS, 21,2% au fost electrice.  

Potrivit altui raport publicat la începutul lunii aprilie, înmatriculările de vehicule electrice pe baterie în Marea Britanie au crescut cu 12,8% în primul trimestru, ajutate și de creşterea preţurilor la benzină şi au reprezentat 22,5% din vânzările de maşini noi din Marea Britanie. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ce înseamnă o zi bună? Cercetătorii ar fi descoperit „rețeta perfectă”!
COMUNICAT Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
10:52
Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
CONTROVERSĂ Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
10:50
Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:47
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ULTIMA ORĂ PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
10:18
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
RĂZBOI Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
10:01
Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
ALEGERI Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern
09:32
Alegeri în Bulgaria: partidul lui Rumen Radev câștigă scrutinul, dar fără majoritate parlamentară. Negocieri dificile pentru formarea noului guvern

Cele mai noi

Trimite acest link pe