Bianca și Dan, românii din ITALIA care au reușit prin muncă și sacrificii. Cum își câștigă traiul, de fapt

01 dec. 2025, 14:57, Actualitate
Bianca și Dan, românii din Italia care au reușit prin muncă și sacrificii / Sursa FOTO: La Stampa - Danilo Donadio

Bianca și Dan Condrea sunt doi români care locuiesc în Italia de aproape 20 de ani. Pentru ei, piețele din provincia Verbano, regiunea Piemont, au fost nu doar loc de muncă, ci și startul pentru o viață nouă în sânul unei comunități care i-a primit cu prietenie.

Astăzi, cei doi locuiesc la Casale Corte Cerro și își cresc în fericire și bună tradiție gemenii Davide și Gloria, în vârstă de 13 ani.

Ce fac Bianca și Dan în fiecare sâmbătă

În fiecare sâmbătă, românii pot fi găsiți la piața din Intra, unde vând „excelența gusturilor italiene”. De la paste proaspete, măsline, antipasti, salamuri și brânzeturi, Bianca și Dan comercializează bunătăți specifice atât Piemontului, cât și sudului Italiei.

Drumul lor a început cu plecarea lui Dan în Italia. Bărbatul a lăsat Hunedoara și a mers să găsească de muncă în străinătate, sătul de traiul greu din România, scrie rotalianul.ro.

Bianca își amintește exact momentul când a ajuns și ea în Italia, la Verbania:

„A plecat să caute de lucru, iar eu l-am urmat, la început, doar pentru o vacanță de două săptămâni la Verbania. M-am îndrăgostit imediat de oraș: îmi amintesc că era muzică live în piețe, era viu. Voiam să rămân și, de fapt, nu m-am mai întors acasă. Ne-am mutat definitiv și, doi ani mai târziu, ne-am căsătorit. Suntem în Italia de aproape 20 de ani”, spune românca într-un material publicat de La Stampa.

Începutul, greu, dar încurajator

Ca pentru mulți alți străini veniți în căutarea unei vieți mai bune, începutul a fost greu, iar primele lor joburi au presupus munci grele, făcute în tăcere și cu multă răbdare. „Lucram sezonieră în restaurante și baruri, în timp ce soțul meu era grădinar, un job pe care l-a încheiat în decembrie 2012”, își amintește Bianca.

În 2013, au schimbat cursul vieții, începând aventura pieței. De asemenea, pe lume au apărut gemenii Davide și Gloria, care astăzi au 13 ani.

„Am început cu două tejghele de produse alimentare la Intra și mergeam și în alte piețe, pe locurile rămase libere. După aproximativ cinci ani am cumpărat un loc fix la Cannobio. Astăzi, mergem și la Baveno, Omegna, Pallanza și, vara, la Feriolo.

Născusem de 13 zile când am mers pentru prima dată la piață cu Dan. La Baveno urmasem o școală despre siguranța și manipularea alimentelor, ca să avem toate calificările necesare pentru această activitate.

Odată cu venirea gemenilor ne-am dat seama că trebuia să schimbăm structura vieții noastre: nu mai puteam lucra ca sezonieri. Au fost sacrificii, dar Italia și piața s-au dovedit alegeri câștigătoare”, zice Bianca.

Un ajutor important l-au primit de la o rudă, care deja lucra ca vânzător ambulant.

„Unchiul soțului meu avea o tarabă de paste proaspete la Verbania, iar în alte piețe avea chiar mai multe standuri. Venise din România cu mulți ani înaintea noastră și ne spusese că ar fi o alegere foarte bună să lucrăm cu o tarabă de produse alimentare la piață”, mărturisește Bianca.

În prezent, cei doi soți vând paste proaspete, măsline, selecții de salamuri și brânzeturi, majoritatea produse în zona Piemontului. Au, totuși, și câteva specialități din sudul Italiei.

„Suntem bucuroși că suntem în Italia. Au existat și câteva episoade de discriminare, dar au fost marginale. Este o viață solicitantă, dar perseverența noastră a fost răsplătită: în piață am găsit prietenie și afecțiune. Avem clienți răspândiți în toată Europa, mulți turiști din Germania, Elveția, Franța, Olanda. În timpul pandemiei am trimis colete peste tot, ca să rămânem aproape de cei care aveau nevoie”, a mai povestit românca.

