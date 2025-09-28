Biserica românească din satul în care a creat și a fost îngropat Van Gogh a fost terminată după 9 ani. Lăcașul de cult, cumpărat de comunitatea de români și reconstruit, a fost SFINȚIT

La Auvers-sur-Oise, lângă Paris, un loc impregnat de spiritul lui Van Gogh și vizitat de turiști din toată lumea, românii au reușit să dea viață unei biserici istorice. Dovedind o mobilizare exemplară, aceștia au transformat-o într-un autentic simbol al credinței, unității și identității românești, la mii de kilometri de țară.

După 9 ani de muncă asiduă și dedicare, implicarea comunității din Auvers-sur-Oise a dat rezultate, iar lăcașul de cult restaurat integral a fost sfințit sâmbătă, 27 septembrie.

Slujbă oficiată de ÎPS Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și cu Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, relatează Trinitas TV.

Acum aproape 9 ani, scrie Libertatea, mai exact pe data de 6 ianuarie 2017, parohia ortodoxă română din Cergy achiziționa biserica romano-catolică Sfântul Nicolae, de pe teritoriul comunei Auvers-sur-Oise.

Aflată la doar 33 de kilometri de Paris, localitatea are o faimă mondială grație pictorului impresionist Vincent Van Gogh, care a pictat aici o parte dintre tablourile sale, tot aici fiind îngropat.

Biserică sfințită în Franța. Renovarea a costat 400.000 de euro

Însă, din cauza procedurilor numeroase implicate, românii au avut de așteptat până în anul 2024 pentru a putea începe renovarea. Aceasta a costat 400.000 de euro și a fost realizată în 7 luni. Iar la finalul lunii septembrie, biserica a fost sfințită, spre bucuria românilor implicați în acest proiect complex.

Biserica catolică din comuna aflată în proximitatea Parisului, cumpărată de români, nu mai era folosită pentru slujire de câteva decenii.

Suma de 225.000 de euro necesară achiziționării sale a fost strânsă printr-o amplă campanie pe Facebook, prin donaţii de la români din toată lumea, dar şi prin împrumuturi din alte parohii aflate în regiunea pariziană.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii

„Bijuteria” românească din Olbia. POVESTEA singurei biserici ortodoxe în stil maramureșean din Sardinia