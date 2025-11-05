Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști

Un motan pe nume Gacek a devenit atracția principală a orașului polonez Szczecin. Felina, tratată regește, este vizitată de mii de turiști și obține o evaluare perfectă de cinci stele pe Google Maps.

Motanul Gacek, atracția turistică dintr-un oraș polonez

Un motan alb-negru pe nume Gacek a devenit principala atracție turistică din orașul polonez Szczecin. Pisica are o evaluare perfectă de cinci stele pe Google Maps, depășind alte obiective turistice precum Castelul Ducilor Pomeranieni construit în 1346

Gacek, al cărui nume înseamnă „liliac cu urechi lungi” în poloneză, a locuit câțiva ani într-o cutie de lemn acoperită pe strada Kaszubska din Szczecin. Silueta impunătoare pe care o are felina nu i-a lăsat indiferenți pe trecători, fapt pentru care oamenii i-au adus adesea gustări și chiar l-au răsfățat regește. Imaginile cu motanul s-au viralizat rapid și au stârnit interesul curioșilor, astfel că Gacek a început să fie vizitat de turiști, inițial polonezi, apoi de călători din toată Europa.

Pisica are o recenzie de cinci stele pe Google Maps

Motanul rotunjor a primit recenzii din partea turiștilor. Pentru că nimeni nu i-a putut rezista, oamenii care au venit să îi facă o poză sau să îl mângâie ori să îi aducă o gustare i-au lăsat recenzii de cinci stele pe Google Maps.

Astfel, felina a ajuns să aibă nota maximă pe platformă, devenind o atracție și mai mare pentru turiștii străini.

„Sunt foarte norocos că am venit aici și am întâlnit această distinsă creatură blândă”, a spus unul dintre turiștii care venise să-l întâlnească pe Gacek în realitate.

Turiștii din toate colțurile Europei au venit să îl vadă pe Gacek

Informația că într-un oraș polonez există un motan considerat „Kim Kardashian al pisicilor” a circulat imediat. Gacek a început să adune turiști în jurul lui din toate colțurile Europei.

„Așa cum mă așteptam, nu mi-a acordat nicio atenție, ceea ce a făcut experiența pe deplin plăcută. Dacă aș putea lua cina cu oricine din lume, aș zbura din nou într-o clipă pentru a-l hrăni”, a spus o persoană care venise tocmai din Oslo, Norvegia, ca să întâlnească pisica.

