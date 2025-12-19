Prima pagină » Justiție » Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”

Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”

19 dec. 2025, 17:13, Justiție

Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook, juriștii USR din Parlament au prezentat măsurile pe care le propun pentru o nouă „reformă a Justiției”. Dincolo de formulările tehnice și limbajul instituțional, dorința celor de la USR pare că este aceea de a se reveni la reținerea magistraților de către DNA ca „soluție salvatoare” pentru Justiția din România. 

Juriștii USR propun o nouă „reformă” a Justiției în care vorbesc despre principii corecte, despre continuitatea completurilor de judecată sau de oprirea detașărilor care pot duce la prescrierea dosarelor.

Implicându-se în războiul din Justiție, USR crede că Direcția Națională Anticorupție (DNA) ar trebui să intervină inclusiv asupra magistraților, deși competența de investigarea a magistraților nu mai este la procurorii anticorupție. De asemenea, partidul lui Dominic Fritz atacă actualul sistem de răspundere disciplinară a magistraților care este reprezentat de Inspecția Judiciară:

„Dacă o merită, DNA trebuie să vină să-i ia și pe ei, pe magistrați. De când această competență de anchetare a magistraților a trecut de la DNA și s-a dus la Secția Specială a dispărut total corupția din Justiție, ceea ce este, evident, improbabil. Înainte, aveai 10 cazuri pe an care erau trimise în judecată când DNA ancheta magistrații. De când nu se mai întâmplă lucrul acesta, zero.” 

USR cere și schimbarea modului în care este numit inspectorul-șef al Inspecției și propune modificarea modalității prin care sunt aleși membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Practic, USR nu vorbește despre garanții suplimentare pentru independența magistraților, ci despre repunerea procurorilor într-o poziție de forță, în special față de judecători:

Numirea Inspectorului-Șef să se facă într-o procedură mixtă care să țină cont de echilibrul puterilor în stat. Hai să luăm jugul de pe magistrați. Jugul ăla pe care l-a pus Savonea pe ei. Cum facem lucrul acesta? Modificăm modul în care sunt aleși judecătorii care intră în CSM. Adică îi lăsăm pe toți judecătorii, pe toți procurorii să-și aleagă reprezentanții. Doar în acest fel reușim să dezoligarhizăm Justiția și magistrații responsabili să poată să conducă.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, despre numirea șefului Înaltei Curți: „Președintele nu are absolut niciun rol. Este doar spectator”

CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat

