Prima pagină » Actualitate » BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro

BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro

18 nov. 2025, 11:03, Actualitate
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro

Banca Națională a României (BNR) i-a deschis proces unei foste asistente medicale din Capitală, căreia îi cere să restituie contravaloarea unei cantități de peste 18 kilograme de monede de aur.

Surse judiciare au declarat că, în urmă cu 20 de ani, bucureșteanca A.G.-A. (fostă asistentă medicală într-un spital din Capitală) a cerut judecătorilor să constate că este urmașa unui deținut politic, pe care regimul comunist l-ar fi deposedat abuziv de o avere însemnată, relatează Mediafax.

BNR îi solicită unei foste asistente medicale să înapoieze o sumă colosală

Ea a solicitat atunci să îi fie înapoiate peste 20 de kilograme de monede de aur, dar și mai multe pietre prețioase sau să primească contravaloarea lor.

Inițial, în 2007, una dintre instanțe s-a pronunțat în favoarea femeii și a decis ca Banca Națională să-i restituie 20,6 kg de aur încorporate în 96 monede ”Carol I”, 96 monede ”Carol II”, 311 monede franci francezi și 214 altîni turcești. În plus, bucureșteanca a obținut atunci dreptul de a recupera un safir de 27,6 carate, un rubin de 15,2 carate, un briliant de 18,2 carate și 20 de diamante de 1,2 carate.

Ele ar fi fost confiscate în august 1948 de la o rudă a femeii de către noul regim comunist instaurat la București.

Mai târziu, în 2008, întrucât bunurile nu au putut fi restituite în natură, Tribunalul București a decis ca femeia să fie despăgubită, pentru o parte dintre acestea (respectiv 18,4 kg de monede de aur) cu suma de 2.256.975 lei. BNR s-a supus deciziei judecătorești și, în 2009, a achitat suma în cauză. Numai că, doi ani mai târziu, procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la documentele în baza cărora bucureșteanca A.G.-A. A cerut să i se recunoască „moștenirea”, iar ancheta a scos la iveală faptul că acestea ar fi fost măsluite.

Actele prin care fosta asistentă medicală obținuse despăgubirile s-au anulat, motiv pentru care dosarul a fost revizuit. În acest caz, reprezentanții BNR i-au deschis proces falsei moștenitoare și au cerut înapoierea sumei de 2.256.975 lei, la care să se adauge și rata inflației, dar și dobânzile aferente.

Recomandările autorului:

Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume
NEWS ALERT Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “s-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”
11:37
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “s-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
11:11
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
FLASH NEWS Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
10:48
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
ULTIMA ORĂ Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE
10:40
Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE