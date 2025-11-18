BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro

Banca Națională a României (BNR) i-a deschis proces unei foste asistente medicale din Capitală, căreia îi cere să restituie contravaloarea unei cantități de peste 18 kilograme de monede de aur.

Surse judiciare au declarat că, în urmă cu 20 de ani, bucureșteanca A.G.-A. (fostă asistentă medicală într-un spital din Capitală) a cerut judecătorilor să constate că este urmașa unui deținut politic, pe care regimul comunist l-ar fi deposedat abuziv de o avere însemnată, relatează Mediafax.

BNR îi solicită unei foste asistente medicale să înapoieze o sumă colosală

Ea a solicitat atunci să îi fie înapoiate peste 20 de kilograme de monede de aur, dar și mai multe pietre prețioase sau să primească contravaloarea lor.

Inițial, în 2007, una dintre instanțe s-a pronunțat în favoarea femeii și a decis ca Banca Națională să-i restituie 20,6 kg de aur încorporate în 96 monede ”Carol I”, 96 monede ”Carol II”, 311 monede franci francezi și 214 altîni turcești. În plus, bucureșteanca a obținut atunci dreptul de a recupera un safir de 27,6 carate, un rubin de 15,2 carate, un briliant de 18,2 carate și 20 de diamante de 1,2 carate.

Ele ar fi fost confiscate în august 1948 de la o rudă a femeii de către noul regim comunist instaurat la București.

Mai târziu, în 2008, întrucât bunurile nu au putut fi restituite în natură, Tribunalul București a decis ca femeia să fie despăgubită, pentru o parte dintre acestea (respectiv 18,4 kg de monede de aur) cu suma de 2.256.975 lei. BNR s-a supus deciziei judecătorești și, în 2009, a achitat suma în cauză. Numai că, doi ani mai târziu, procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la documentele în baza cărora bucureșteanca A.G.-A. A cerut să i se recunoască „moștenirea”, iar ancheta a scos la iveală faptul că acestea ar fi fost măsluite.

Actele prin care fosta asistentă medicală obținuse despăgubirile s-au anulat, motiv pentru care dosarul a fost revizuit. În acest caz, reprezentanții BNR i-au deschis proces falsei moștenitoare și au cerut înapoierea sumei de 2.256.975 lei, la care să se adauge și rata inflației, dar și dobânzile aferente.

