BNR revizuiește explicațiile privind inflația: Impactul TVA, mai mic decât scumpirile reale

Prin intermediul unui raport, BRN a explicat că scumpirile de la raftul comercianților au depățit cotele TVA, și, tocmai din acest motiv, inflația pe luna decembrie a fost mai mare decât a aproximat instituția. În vară, în luna august, BNR a apreciat o inflație de 8,8%, care a fost revizuită ulterior la 9,6%, însă inflația pe luna decembrie de la INS a fost de 9,7%.

BNR a explicat de ce scumpirile de la raft au depășit cotele TVA

„Totuși, subestimarea ratei anuale a inflației de bază la orizontul decembrie 2025 a fost determinată preponderent de evoluțiile din a doua parte a anului trecut. O contribuție substanțială a provenit, și în acest caz, din majorarea impozitelor indirecte în luna august 2025, al cărei impact asupra ratei inflației CORE2 ajustat este evaluat la aproximativ 1,8 puncte procentuale.

În plus, acest episod a generat scumpiri mai ample și mai generalizate decât cele corespunzătoare unei simple transferări integrale a creșterii cotei TVA în prețurile finale, reflectând inclusiv efecte de rotunjire în sus a prețurilor practicate de comercianți și o transmisie întârziată în cazul unor bunuri cu sezonalitate pronunțată a vânzărilor, precum articolele de îmbrăcăminte.

Aceste mecanisme au fost captate în prognozele BNR doar ex post, respectiv parțial în runda din august și integral în cea din noiembrie 2025„, a transmis BNR.

Potrivit comunicatului emis de Banca Națională a României, în ultimele luni din 2025 au existat scumpiri majore la cafea, dulciuri, pe fondul tensiunilor de pe piețele internaționale ale materiilor prime, dar și abonamente radio-TV.

”În plus, nivelul inflației CORE2 ajustat din decembrie 2025 a fost influențat de scumpiri punctuale, dar semnificative, în trimestrul IV 2025, la unele produse alimentare (precum cafeaua și dulciurile), pe fondul tensiunilor de pe piețele internaționale ale materiilor prime, precum și la anumite servicii (de exemplu, abonamentele radio-TV), cu un impact cumulat estimat la aproximativ 0,2 puncte procentuale”, a mai comunicat BNR.

AUTORUL RECOMANDĂ

BNR: Depozitele în lei și valută ale populației au scăzut în ianuarie 2026 în comparație cu luna trecută