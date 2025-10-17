Bogdan Ivan îi amenință pe vinovații exploziei: „Toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, tună și fulgeră la adresa acelora care se fac vinovați de explozia din blocul situat în Sectorul 5 al Capitalei. Trei morți și aproape 20 de răniți este bilanțul trist al deflagrației de vineri dimineața, provocată de o acumulare de gaze.

Bogdan Ivan scrie că nu va face excepție în a-i trage la răspundere pe aceia care se vor dovedi responsabili pentru tragedia provocată în cartierul Rahova, din București.

„Sufletul meu este alături de familiile afectate de tragedia din această dimineață. Ce s-a întâmplat este inadmisibil. Imediat după incident am discutat cu premierul Ilie Bolojan și cu secretarul de stat Raed Arafat. Am cerut de urgență ANRE, IGSU și Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea și cine este vinovat. Cum au fost soluționate sesizările primite și acțiunile întreprinse înainte de explozie. Dacă autoritățile confirmă că au existat semnalări ignorate, toți cei responsabili vor fi trași la răspundere în fața legii! Fără excepție!”, a transmis acesta prin intermediul unei postări, pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

