Vineri, 19 septembrie 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Potrivit unor surse judiciare, Flavius Nedelcea a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor,
Flavius Nedelcea a mai lucrat și ca director de vânzări la Petrom.
Potrivit declarației de avere depuse în 2025, Flavius Nedelcea deține 6 terenuri.
Flavius Nedelcea a mai trecut în declarația de avere și o casă – în județul Mehedinți -,plus 2 apartamente în Reșița și Timișoara).
Tot potrivit declarației de avere pe care a depus-o în anul 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a încasat, anual, un salariu de 116.808 lei.
În aceeași declarație de avere, Flavius Nedelcea a menționat și că, pe lângă funcția pe care o deține la Ministerul Economiei, mai obține venituri și din alte trei funcții de la stat.
Astfel, veniturile anuale ale lui Flavius Nedelcea – incluzând și salariul de secretar de stat – au ajuns la 474.757 de lei anul trecut, respectiv o medie de aproape 40.000 de lei pe lună.
