Vineri, 19 septembrie 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Potrivit unor surse judiciare, Flavius Nedelcea a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor,

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din luna aprilie a anului 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom.

În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, iar în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița.

Flavius Nedelcea a mai lucrat și ca director de vânzări la Petrom.

Flavius Nedelcea, 6 terenuri și 3 case

Potrivit declarației de avere depuse în 2025, Flavius Nedelcea deține 6 terenuri.

Flavius Nedelcea a mai trecut în declarația de avere și o casă – în județul Mehedinți -,plus 2 apartamente în Reșița și Timișoara).

Ce salariu avea Flavius Nedelcea la Ministerul Economiei

Tot potrivit declarației de avere pe care a depus-o în anul 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a încasat, anual, un salariu de 116.808 lei.

Nedelcea, venituri consistente din alte trei funcții

În aceeași declarație de avere, Flavius Nedelcea a menționat și că, pe lângă funcția pe care o deține la Ministerul Economiei, mai obține venituri și din alte trei funcții de la stat.

Membru in Consiliul de Administratie IOR – venit anual în 2024 de 14.155 lei;

Membru in Consiliul de Administratie C.N. LOTERIA ROMANA SA – venit anual în 2024 de 85.878 lei;

Vicepreședinte comitet interministerial de finanțări – venit anual în 2024 de 152.000 de lei.

Astfel, veniturile anuale ale lui Flavius Nedelcea – incluzând și salariul de secretar de stat – au ajuns la 474.757 de lei anul trecut, respectiv o medie de aproape 40.000 de lei pe lună.

