Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de MITĂ. Edilul a primit sute de mii de lei prin intermediul unui membru al familiei

Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni (județul Botoșani), a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA Suceava susțin că edilul ar fi primit, în patru tranșe, suma totală de 500.000 lei de la un administrator de firmă, pentru a facilita plățile aferente unui contract de modernizare a drumurilor.

Potrivit ordonanței procurorilor, există probe care indică faptul că, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, primarul ar fi pretins, cu titlu de mită, suma de 550.000 de lei de la un administrator de societate comercială, primind efectiv 500.000 de lei.

Se suspectează că banii au fost solicitați și primiți pentru a facilita efectuarea plăților aferente contractului de modernizare a drumurilor, iar tranzacțiile s-ar fi realizat prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Pe durata măsurii, primarul are interdicția de a-și exercita funcția și de a intra în sediul primăriei Mihălășeni. Totodată, procurorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri imobile ale acestuia, până la valoarea de 500.000 lei.