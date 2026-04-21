Prima pagină » Actualitate » Bolojan anunță când va fi finalizat programul SAFE: „Este un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre”

Olga Borșcevschi

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a afirmat, marți, că, programul SAFE ar trebui finalizat până la sfârşitul lunii mai, negocierile continuă, astfel că speră ca acestea să fie finalizate, fiind vorba de un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre pe termen lung şi de întărirea industriei noastre naţionale.

„Programul SAFE ar trebui finalizat până la sfârşitul lunii mai şi suntem în desfăşurarea programului, negocierile continuă şi România, pentru că are la dispoziţie o sumă importantă de bani pe care o putem contracta în condiţii mult mai avantajoase decât contractăm credite în piaţă, ar trebui să o valorifice şi ar fi recomandat ca până la sfârşitul lunii mai să avem SAFE-ul aprobat”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ilie Bolojan, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului despre sustinerea sau conditiile partidului fata de noul Guvern minoritar, dupa retragerea partenerilor de coalitie, marti, 21 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Premierul a mai spus că speră să fie în această situaţie pentru că s-a evoluat destul de mult şi sunt diferite faze, unele proiecte au ajuns la CSAT, altele urmează să ajungă.

„Procedura este în derulare şi e un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre pe termen lung şi de întărirea industriei noastre naţionale”, a adăugat Bolojan.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX 

Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce planetele care orbitează doi Sori sunt atât de rare? Cercetătorii „dau vina” pe teoriile lui Einstein
EXTERNE Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
16:59
Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
16:56
Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
METEO Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
16:53
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
CONTROVERSĂ Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
16:49
Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
CONTROVERSĂ Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
16:39
Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
EXCLUSIV Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan
16:30
Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan

