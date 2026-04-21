Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a afirmat, marți, că, programul SAFE ar trebui finalizat până la sfârşitul lunii mai, negocierile continuă, astfel că speră ca acestea să fie finalizate, fiind vorba de un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre pe termen lung şi de întărirea industriei noastre naţionale.

„Programul SAFE ar trebui finalizat până la sfârşitul lunii mai şi suntem în desfăşurarea programului, negocierile continuă şi România, pentru că are la dispoziţie o sumă importantă de bani pe care o putem contracta în condiţii mult mai avantajoase decât contractăm credite în piaţă, ar trebui să o valorifice şi ar fi recomandat ca până la sfârşitul lunii mai să avem SAFE-ul aprobat”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că speră să fie în această situaţie pentru că s-a evoluat destul de mult şi sunt diferite faze, unele proiecte au ajuns la CSAT, altele urmează să ajungă.

„Procedura este în derulare şi e un proiect important care ţine de capacitatea de apărare a ţării noastre pe termen lung şi de întărirea industriei noastre naţionale”, a adăugat Bolojan.

