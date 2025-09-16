Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat”

Premieru Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 că deficitul bugetar al României nu va scădea sub 8% până la sfârșitul anului, în ciuda măsurilor de austeritate impuse de Guvern.
„Nu este în această situație, dar e evident că între datele pe care le-am primit oficial la instalarea acestui Guvern și datele pe care le-am constatat erau multe viitoare angajamente de plată, cheltuieli care nu erau prinse în buget. Deficitul e mai mare decât cel care ra anunțat la începutul anului și la jumătatea anului. Am fost întrebat pe ce deficit ne vom închide? Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat.”
Întrebat cât era deficitul bugetar, ăn momentul în care a preluat guvernul Ilie Bolojan a răspuns:
„Cred că era peste 9%. (…) Nu sunt de acord să fac acțiuni de imagine, dar să nu corectăm în mod real lucrurile”