BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali

„Bruxelles, 22.09.2025 – Vice-Președinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu s-a întâlnit astăzi, la Bruxelles, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat pe dosare europene strategice si de importanță pentru România. Propunerea recentă a Comisiei Europene pentru viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 a adus în discuție prioritățile bugetare europene.

S-a vorbit despre inițiativa SAFE – Security Action for Europe, care urmărește să consolideze securitatea și reziliența Uniunii. Pentru România, ca stat de graniță, SAFE aduce oportunități importante de cooperare și investiții. Totodată, au fost abordate teme precum competitivitatea economică, investițiile în educație, crearea de locuri de muncă și rolul strategic al României pentru economia europeană.

Întâlnirea de la Bruxelles a reafirmat voința comună de a lucra strâns în sprijinul României, ca stat membru, și al Uniunii Europene pentru stabilitate, investiții și un nivel de trai mai bun”.