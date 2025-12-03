Prima pagină » Actualitate » Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români

Luiza Dobrescu
03 dec. 2025, 08:38, Actualitate
Miercuri şi joi, Ilie Bolojan se va afla în Austria, la Viena, la invitaţia cancelarului federal Christian Stocker. Discuţiile de lucru se vor axa pe îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune. De asemenea, se va întâlni cu mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. La Budapesta, Bolojan se va întâlni cu premierul ungar, Viktor Orban.

Vizita premierului Ilie Bolojan la Viena, Austria, are inclusă în program întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer.

Vor mai avea loc discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece. Prim-ministrului i-a fost pregătită o recepţie, de Ziua Naţională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

”Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, spun reprezentanţii Guvernului.

Discuţiile vizează şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

O atenţie deosebită va fi acordată cooperării în domeniul energetic.

”Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis Executivul.

În drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire, la Budapesta, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, alături de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Tema abordată este legată de cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

Alături de premier, în Austria, se va afla Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi Dragoş Hotea, secretar de stat.

Programul detaliat al premierului Bolojan, în Ungaria şi Austria

Miercuri, 3 decembrie, întîlnirile de lucru vor debuta cu ora 11.30, cînd este programată întrevederea cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la sediul Guvernului Ungariei, Budapesta.

În aceeaşi zi, la ora 18:00, Ilie Bolojan  participă la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României. Alături de premier, vor mai fi prezenţi şi reprezentanți ai comunității românești din Republica Austria. Printre invitaţii oficiali se află Christian Stocker, Cancelarul Republicii Austria, Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE, Cancelaria Federală a Republicii Austria, la sediul Ambasadei României la Viena.

Joi, 4 decembrie, de la ora 11.00, are loc eremonia de primire cu onoruri militare a prim-ministrului României, Ilie Bolojan, de către cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, la Ballhausplatz, Viena.

Evenimentul va fi urmat de o întrevedere tête-à-tête a premierului României Ilie Bolojan cu cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, la ora 11:25, va avea loc întrevederea în plen a celor două delegații, iar la ora 12:15, sunt programate declarații comune de presă susținute de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

De la ora ora 12:35, are loc un dejun de lucru oferit de către Cancelarul Federal al Republicii Austria, Christian Stocker, în onoarea prim-ministrului României, Ilie Bolojan, cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, în sala de congrese a Cancelariei Republicii Austria.

