Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria

Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un comunicat oficial.

„În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer. Programul vizitei include discuții în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece. De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.”

În drum spre Viena, unde va avea vizita oficială, premierul României se va întâlni la Budapesta cu Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Cu ocazia acestor deplasări va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice. Vizita în Austria a lui Bolojan are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic. De asemenea, discuțiile vor aborda sprijinul Austriei în procesul de aderare al României la Organizația pentru Coopeare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esențial să avem un dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice. În Austria, premierul va fi însoțit de Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Dragoș Hotea, Secretar de Stat.”

