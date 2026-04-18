Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Nadia Fares, care a fost găsită inconștientă într-o piscină și apoi a intrat în comă, a murit la 57 de ani. Decesul a survenit în cursul zilei de vineri, 17 aprilie 2026. Vedeta din Franța era cunoscută mai ales pentru rolurile din thrillerul psihologic „The Crimson Rivers” și „Luther”. Anunțul tragic a fost făcut de cele două fiice ale sale.

Actrița de origine marocană făcea ture de piscină, în urmă cu un weekend, moment în care și-a pierdut cunoștința. Câteva minute mai târziu, un alt înotător s-a grăbit să o ajute și a încercat să o resusciteze. Ulterior, actrița de 57 de ani a ajuns de urgență la spitalul Pitie-Salpêtrière. A fost băgată în comă indusă. A murit în urma unui stop cardio-respirator.

Nadia Fares se confruntase cu probleme de sănătate

Ea se pregătea pentru realizarea unui lungmetraj în calitate de scenaristă și regizoare în septembrie, anul acesta.

Anunțul tragic a fost făcut de cele două fiice ale sale, vineri. Potrivit datelor publice, actrița se confruntase cu anumite probleme de sănătate. În anul 2007, de exemplu, ea mărturisise că a suferit o operație pe creier pentru un anevrism. De asemenea, a fost operată de 3 ori la inimă în decurs de 4 ani.

„Cu imensă tristețe anunțăm decesul, în această vineri, al Nadiei Fares. Franța a pierdut o mare artistă, dar noi pierdem în primul rând o mamă”, au scris fiicele ei, Cylia și Shana Chasman, arată The Mirror.

Familia ei s-a mutat în Franța din Maroc, în 1968, când ea era copilă. Primele roluri TV le-a obținut la începutul anilor ’90, înainte de a primi un rol în popularul „Elles n’oublient jamais”. În thriller, Nadia o interpretează pe tânăra amantă a unui bărbat căsătorit, care ajunge să fie convins că ea are o aventură. Ea a continuat să lucreze cu regizorul Bernie Bonvoisin, alături de care a realizat trei filme, după ce a jucat în comedia sa din 1997, „Les Demons de Jesus”.

Rolul ei definitoriu a venit în filmul lui Mathieu Kassovitz, „Les Rivières pourpres” („Râurile Purpurii”), în care a jucat alături de Jean Reno. A intrepretat rolul Vanessei d’Abrantes în serialul Netflix „Marseille”.

