Antoine Baroan nu a devenit titular la Rapid, jucător ce a venit la echipa din Giulești în vara trecută.

Atacantul a marcat două goluri în 14 etape în acest sezon, în meciul cu FC Botoşani. Partida a avut loc în vară și de atunci jucătorul francez nu a mai putut înscrie.

În locul lui Baroan s-a impus Elvir Koljic, la Rapid, și acționarul clubului, Victor Angelescu, a făcut o comparație între cei doi și a anunțat că primul se poate despărți în iarnă de formația giuleșteană.

Jucătorul care se poate despărți de Rapid. „Mă aşteptam la mai mult de la el”

Pentru transferul Baroan, 25 de ani, rapidiștii au plătit 400.000 de euro.

Baroan a luat o primă de instalare de aproximativ 100.000 de euro și are un salariu de 20.000 de euro pe lună.

„Vrem un număr 10, am spus asta de la început, am zis că îl vrem din iarnă. Suntem în discuţii. Şi normal, dacă pleacă orice jucător trebuie să-înlocuim. Poate să plece şi dacă are o ofertă bună, dar poate să plece şi dacă nu a dat randament. Ne gândim poate şi la un atacant.

(Sunteţi nemulţumiţi de Baroan?) Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljic a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem.

Dar da, mă aşteptam la mai mult de la Baroan, doar două goluri înscrise într-un meci. Chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă. Cred că avem nevoie acolo, există posibilitatea să luăm şi un atacant, dar principala ţintă este un mijlocaş ofensiv”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Baroan e născut în Franța, are 25 de ani, 1.88 metri și e atacant central. Are cetățenie dublă, franceză și ivoriană. A jucat la Chamois Niortais, la Botev Plovdiv, la FC Winterthur și Ludogorets.