Bradul de tinichea. Timișoara a meșterit primul monument inoxidabil de Crăciun

Un brad uriaș din tablă, montat în centrul Timișoarei, a stârnit discuții aprinse între localnicii de pe Bega. Dacă unii spun că este cel mai urât brad pe care l-a avut vreodată orașul, alții sunt surprinși de inovație. Marele avantaj al acestui proiect este că monumentul de Crăciun este funcțional și vara, și nici nu pierde ace pe pavaj.

Bănățenii inovativi au intrat în copmipetiție cu oltenii și ardelenii care se dau care mai de care mai țanțoși cu Bradul de Crăciun. Brașovul condtuce concursul cu un brad de 31 de metri, Craiova cu Târgul impresionant. Timișoara ripostează cu primul brad inoxidabil, meșterit din tablă.

Bradul a fost montat în Piața Libertății, are 13 metri înălțime și un carusel cu opt globuri-gondolă în care încap câte patru persoane. Instalația este unică în țară și a fost adusă tocmai din Italia.

Când au văzut ”minunăția” din Piața Libertății, unii timișoreni au luat foc. ”Dacă şi ală e brad…”, „Vai şi amar”, ”Aşa brad urât nu am avut niciodată”, „E bradul austerităţii”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online. Parcă nu-i așa urât, dar n-are frunziș