Bradul de tinichea. Timișoara a meșterit primul monument inoxidabil de Crăciun

Bănățenii inovativi au intrat în copmipetiție cu oltenii și ardelenii care se dau care mai de care mai țanțoși cu Bradul de Crăciun. Brașovul condtuce concursul cu un brad de 31 de metri, Craiova cu Târgul impresionant. Timișoara ripostează cu primul brad inoxidabil, meșterit din tablă.
Bradul a fost montat în Piața Libertății, are 13 metri înălțime și un carusel cu opt globuri-gondolă în care încap câte patru persoane. Instalația este unică în țară și a fost adusă tocmai din Italia.
Când au văzut ”minunăția” din Piața Libertății, unii timișoreni au luat foc.
”Dacă şi ală e brad…”, „Vai şi amar”, ”Aşa brad urât nu am avut niciodată”, „E bradul austerităţii”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.
„Dacă nu se face nimic, e mai rău, dacă se face cât de cât ceva, e mai bine”, ”E ceva interesant. Parcă mai lipseşte ceva din el. Ceva frunziş… mai mult”, spun localnicii care se crucesc.
Anul acesta Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide pe 30 noiembrie și costă aproximativ două milioane de lei.