Prima pagină » Actualitate » Cel mai mare brad de Crăciun va fi împodobit în Brașov. Pomul înalt de 31 de metri a fost montat, deja, în centrul istoric

11 nov. 2025, 15:06, Actualitate

Cel mai mare brad natural de Crăciun „sălășluiește”, deja, în centrul istoric al orașului Brașov. Pomul înalt de 31 de metri, care are aproape opt decenii de viață, a fost montat până târziu în noapte. Acum, urmează să fie împodobit. A fost adus din Poiana Brașov și va fi, cu siguranță, o „atracție” pentru turiști și, în special, pentru cei mici. Mulți dintre ei așteaptă ca luminițele să fie aprinse.

Operațiunea de transportare și montare a bradului natural de Crăciun s-a încheiat foarte târziu în noapte. S-a muncit cot la cot pentru ca pomul să stea în poziție verticală, în centrul istoric al Brașovului. De altfel, zona a fost îngrădită temporar, pentru ca această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță. Pomul, care are vârsta de 76 de ani, urmează să fie împodobit.

Spectacol în centrul Brașovului: a fost montat un brad de Crăciun de 31 de metri și 11 tone

Bradul de Crăciun are o înălțime de 31 de metri și o greutate de 11 tone și va deveni o reală „atracție” pentru turiști și îndeosebi pentru copii. După miezul nopții, bradul natural a ajuns în inima urbei brașovene, iar mărimea lui le-a dat bătăi de cap pădurarilor. Au fost atenți la fiecare pas pentru ca bradul să fie transportat întreg la destinație, iar montarea lui să fie efectuată în siguranță.

Bradul de Crăciun a fost montat în centrul istoric al orașului Brașov / foto: Facebook Gazeta Brașovului

Bradul a fost donat de Biserica Ortodoxă – Mitropolia Ardealului și provine din zona de pășune din Poiana Brașov, arată Știrile Kanal D.

Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul

Tot ce trebuie să știi despre Târgurile de CRĂCIUN 2025. Când se aprind luminile de sărbătoare în Craiova și ce surpize îi așteaptă pe vizitatori

Cât de scump este schiatul la Brașov. O cartelă pentru tot sezonul costă peste o mie de euro

A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor

Sursă foto: Capturi video Știrile Kanal D / Gazeta Brașovului (Facebook)
Sursă video: Știrile Kanal D

