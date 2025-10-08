ANM, precizări de ultimă oră despre ciclonul Barbara, în exclusivitate pentru Gândul. „Ploi torențiale, abundente” / Când scăpăm de CODUL ROȘU

Ciclonul Barbara continuă să afecteze mai multe județe din România, iar efectele sunt semnificative, nu mai puțin de 42 de localități fiind supuse ploilor torențiale și intensificărilor vântului. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și municipiul București, se află sub cod roșu de ploi abundente.
Meteorologii au avertizat că precipitațiile vor fi însemnate, iar cantitățile de apă pot ajunge până la 140 l/mp. Ca urmare a avertizărilor emise de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe. În funcție de starea vremii, autoritățile vor decide dacă școlile și grădinițele vor fi închise și joi, 9 octombrie 2025.
Gândul prezintă, în exclusivitate, ultimele informații transmise de Administrația Națională de Meteorologie.
Meteorologul Raul Ilea a precizat că ploile torențiale, abundente, nu vor înceta, iar codul roșu rămâne în vigoare.
„În continuare ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Până la ora 15:00 este în vigoare un cod roșu de ploi abundente.
Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare vor ajunge până la 80 – 100 l/mp. Izolat – 120 – 140 l/mp.
Din datele de care dispunem în acest moment, acest cod roșu va rămâne în vigoare până la ora 15:00 și nu va fi prelungit. Dar în județele respective va rămâne codul portocaliu până la ora 23.00”, a precizat meteorologul Raul Ilea, în exclusivitate pentru Gândul.
Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea –, dar și în București.
Din cauza vântului puternic, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța. (mai multe detalii AICI)
Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 – 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov.
În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:
– 18 copaci căzuți;
– 3 elemente de construcție desprinse;
– 5 acumulări de apă.
Au fost afectate 17 autoturisme.
În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:
– 3 copac căzuți;
– 2 elemente de construcție;
– 8 acumulări de apă.
A fost afectat un autoturism
RECOMANDAREA AUTORULUI: