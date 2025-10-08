Prima pagină » Actualitate » ANM, precizări de ultimă oră despre ciclonul Barbara, în exclusivitate pentru Gândul. „Ploi torențiale, abundente” / Când scăpăm de CODUL ROȘU

Cristian Lisandru
08 oct. 2025, 09:37, Actualitate
Galerie Foto 14

Ciclonul Barbara continuă să afecteze mai multe județe din România, iar efectele sunt semnificative, nu mai puțin de 42 de localități fiind supuse ploilor torențiale și intensificărilor vântului. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și municipiul București, se află sub cod roșu de ploi abundente. 

Meteorologii au avertizat că precipitațiile vor fi însemnate, iar cantitățile de apă pot ajunge până la 140 l/mp. Ca urmare a avertizărilor emise de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe. În funcție de starea vremii, autoritățile vor decide dacă școlile și grădinițele vor fi închise și joi, 9 octombrie 2025.

  • Ploi importante cantitativ afectează și Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei, fiind în vigoare un cod portocaliu emis de meteorologi.
  • Se vor acumula cantități de apă de 60 – 90 l/mp și izolat de 100 l/mp, avertizează ANM.

Gândul prezintă, în exclusivitate, ultimele informații transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

„Ploi importante semnificativ”

Meteorologul Raul Ilea a precizat că ploile torențiale, abundente, nu vor înceta, iar codul roșu rămâne în vigoare.

În continuare ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Până la ora 15:00 este în vigoare un cod roșu de ploi abundente.

Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare vor ajunge până la 80 – 100 l/mp. Izolat – 120 – 140 l/mp.

  • De asemenea, până diseară la ora 23:00, este în vigoare un cod portocaliu general pentru ploi importante semnificativ pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei, unde va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60 – 90 l/mp. Izolat – 100 l/mp.
  • În plus, față de acest coduri generale de ploi importante cantitativ, este în vigoare până mâine seară la ora 18:00 un cod galben care vizează intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, unde vor fi viteze ale vântului de 50 – 70 km/h. În Carpații de Curbură și în estul Meridionalilor, la peste 1.700 m altitudine, vor fi rafale de 80 – 90 km/h.

Din datele de care dispunem în acest moment, acest cod roșu va rămâne în vigoare până la ora 15:00 și nu va fi prelungit. Dar în județele respective va rămâne codul portocaliu până la ora 23.00”, a precizat meteorologul Raul Ilea, în exclusivitate pentru Gândul.

42 de localități, afectate de fenomenele extreme

Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea –, dar și în București.

  • Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din opt case, două anexe gospodărești și 38 de curți, precum și pentru degajarea a 46 de copaci și a unui stâlp de electricitate căzut.
  • Totodată, nouă imobile au fost inundate, iar 24 de autovehicule au fost avariate.

Din cauza vântului puternic, manevrele au fost suspendate în toate porturile din județul Constanța. (mai multe detalii AICI)

Bilanțul intervențiilor din Capitală până la ora 05:45

Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 – 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:

– 18 copaci căzuți;
– 3 elemente de construcție desprinse;
– 5 acumulări de apă.
Au fost afectate 17 autoturisme.

În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:

– 3 copac căzuți;
– 2 elemente de construcție;
– 8 acumulări de apă.
A fost afectat un autoturism

