Bucătarul unei grădinițe din Cluj, prins cu o farfurie de droguri în mașină. Își luase „marfa” la pachet

Bucătarul unei grădinițe din Cluj-Napoca a fost prins cu o farfurie de droguri în mașină. În trecut, bărbatul a mai fost condamnat pentru conducere sub influența drogurilor, conducere fără permis, refuz de prelevare de probe biologice, precum și conducerea unui vehicul cu permsiul suspendat.

Sentința în acest caz a fost pronunțată marți, 18 noiembrie 2025, de către judecătorii de la Tribunalul Cluj și poate fi atacată cu apel, notează publicația Clujenii.

Potrivit anchetatorilor, problemele bucătarului au început în noaptea de 10 înspre 11 martie 2022, puțin după miezul nopții, când polițiștii l-au oprit pe un drum comunal, după ce au observant că era dezorientat la volan.

Astfel, după ce l-au controlat în mașină, polițiștii au descoperit în torpedou o farfurie cu o pulbere albă, iar asupra lui s-au descoperit o țigară și un rest de țigară artizanală, care conțineau cannabis.

Bărbatul nu a vrut să dea declarații în timpul urmăririi penale, invocând dreptul la tăcere, dar a acceptat evaluarea de către specialiștii antidrug, care au consemnat că inculpatul consuma alcool și droguri din adolescență, cu episoade repetate de consum, recomandând includerea sa într-un program de consiliere și tratament.

În faza de judecată, bucătarul a recunoscut în totalitate fapta și a solicitat procedura simplificată, fapt care i-a redus limitele de pedeapsă.

