Ca la Brăila. Un bucătar srilankez beat a ciopârțit patru conaționali cu unealta din dotare, un cuțit

Un bucătar srilankez, angajat în Brăila, a atacat cu un cuțit patru conaționali, provocând răni care au necesitat îngrijiri medicale. Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara de 15 noiembrie, în incinta unui hotel din municipiu. Presupusul agresor, aflat sub influența alcoolului, l-a înjunghiat în gât pe un alt srilankez, cu intenția clară de a-l ucide. Victima a suferit răni care necesită între 10 și 12 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform Știri de Cluj.

La doar 20 de minute după primul atac, bărbatul a folosit același cuțit pentru a răni alte trei persoane, toți cetățeni srilankezi. Din fericire, victimele au supraviețuit, dar au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a-și reveni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului, acuzat de tentativă la omor și tentativă la omor calificat. Inițial, acesta a fost reținut de autorități, însă ulterior instanța a decis plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile, respingând propunerea procurorilor pentru arestare preventivă.

Sursele judiciare au subliniat că, la momentul atacurilor, bărbatul se afla sub influența alcoolului, ceea ce ar fi contribuit la escaladarea violenței.

Ancheta continuă pentru a stabili motivele exacte ale atacurilor, modul în care bărbatul a obținut cuțitul și posibilele deficiențe de securitate în hotel.

