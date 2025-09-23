Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni

Un locuitor din cartierul Tei, Sector 2, s-a plâns pe Reddit că în ultimele șase luni a avut apă caldă doar cinci zile. Restul timpului a fost nevoit să facă baie cu ibricul și ligheanul, asemănător situațiilor din anii ’80.

Bărbatul spune că problema afectează sănătatea oamenilor și consideră că autoritățile nu au rezolvat nimic, indiferent de partidul aflat la conducere.

„Toți, indiferent de partid, au promis și și-au bătut joc. Ne distrug sănătatea, sistemul imunitar și ne îmbolnăvesc.”

Motivul lipsei apei calde este știut: rețeaua veche de țevi necesită schimbare, iar lucrările pentru modernizare duc adesea la opriri prelungite sau la parametri necorespunzători. Bucureștenii primesc periodic astfel de notificări, însă frustrarea crește pe măsură ce promisiunile transmise de la un primar la altul nu sunt respectate.

Locuitorul Tei spune că este imposibil să-și monteze o centrală sau un boiler fără să facă șantier în apartament, iar autoritățile, inclusiv președintele Nicușor Dan, au spus că vor rezolva problema apei calde, dar situația rămâne neschimbată.

„Nu mai am răbdare, simt că trăim într-un experiment social în care singurul lucru constant este bătaia de joc față de oameni care plătesc taxe și facturi. Mi se pare ireal că trebuie să sparg tot apartamentul și să fac șantier să-mi pun o centrală, deși însuși Mesia ND ne-a spus că va rezolva cu apa caldă.”

În urmă cu doar o zi, Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în perioada 22-26 septembrie 2025 se fac lucrări de reparații și modernizare la mai multe conducte ale rețelei termice. Din acest motiv, peste 800 de blocuri și Spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă pentru câteva zile.

