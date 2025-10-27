Prima pagină » Actualitate » Bucureștenii rămân DIN NOU fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri vor fi afectate

Bianca Dogaru
27 oct. 2025, 12:01, Actualitate
Peste 500 de blocuri din București rămân din nou fără agent termic în următoarele zile din cauza lucrărilor de remediere a avariilor pe rețeaua termică primară. Intervențiile vor afecta mai multe zone din sectoarele 2,4,5 și 6.

Lucrările încep de astăzi, 27 octombrie, și se vor desfășura până pe 31 octombrie.

Cele mai multe imobile vor rămâne fără căldură și apă caldă pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2 (79 de blocuri), pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei (102 blocuri), pe Șoseaua Pantelimon (98 de blocuri), pe Bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4 (106 blocuri) și pe strada Sg. Nițu Vasile (95 de blocuri).

Conductele pe care se lucrează au între 38 și 62 de ani de funcționare, cea mai veche fiind pusă în funcțiune în 1963, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6.

Termoenergetica precizează că termenele de repunere în funcțiune sunt estimate și că finalizarea lucrărilor depinde de starea de degradare a conductelor, care va fi evaluată după deschiderea șantierelor.

